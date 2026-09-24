Agricultura reconoce como viñedos singulares dentro de la DOCa Rioja tres parajes de Álava y La Rioja

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas - Gabriel Luengas - Europa Press

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura ha reconocido como viñedos singulares tres nuevos parajes vitícolas dentro de la Denominación de Origen Calificada Rioja, ubicados en Álava y La Rioja.

Tal y como publica el Boletín Oficial de España (BOE), se trata de La Quinta Vieja y Alto de Charras, en Elvillar de Álava (Álava); y Regorreta, en Sajazarra (La Rioja).

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes.

El Ministerio argumenta que la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico especifica el uso del nombre de un paraje vitícola, en su condición de unidad geográfica menor, en vinos de la Denominación de Origen Cava.

Para ello, se requiere que procedan de viñedos localizados en dicho paraje, ubicado en el interior de la zona geográfica delimitada, y que se ajusten a las condiciones específicas desarrolladas en el pliego de condiciones de dicha Denominación de Origen Protegida.

Por otro lado, una dicha disposición adicional hace extensible esta regulación a las Denominaciones de Origen Calificadas (DOCa) de vinos de ámbito territorial supraautonómico, debiendo desarrollarse sus requisitos específicos en el correspondiente pliego de condiciones.

Por su parte, el Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Calificada Rioja denomina a estas unidades geográficas menores con el término viñedo singular.

Establece como requisitos, entre otros, que su extensión sea inferior a la de un término municipal y estén ubicadas dentro de la zona delimitada de la DOP.

También, que consistan en un paraje o sitio rural con características agrogeológicas y climatológicas propias que lo diferencien y distingan de otros de su entorno, del que se obtengan vinos con rasgos y cualidades singulares.

Por otra parte, el Real Decreto 267/2017, por el que se desarrolla la Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, establece los requisitos para el reconocimiento de un paraje calificado.

Con base en esta normativa, ha relatado, los operadores de la DOCa Rioja han venido presentando diversas solicitudes aprobadas, en su caso, por distintas órdenes ministeriales.

Presentadas nuevas solicitudes, ha dispuesto reconocer los nuevos parajes solicitados, dentro de la Denominación de Origen Calificada Rioja, y desestimar otra solicitud respecto de la cual se formuló requerimiento de subsanación o información aclaratoria y que fue desatendido.