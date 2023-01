El alcalde asegura que las obras de las Cien Tiendas no se reanudarán hasta "garantizar el mínimo perjuicio posible"

Ha reconocido "complicaciones" en las obras para las que ya se están "negociando alternativas"



LOGROÑO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha asegurado este martes a comerciantes y vecinos de la zona de las Cien Tiendas que "aunque las obras se han complicado porque la actuación no ha respondido a los plazos, velocidad y calidad que demandaban" no se abrirán "nuevas zanjas o vías si no se dan las garantías necesarias para causar el mínimo perjuicio posible".

Pablo Hermoso de Mendoza ha respondido así a preguntas de los periodistas durante la visita que ha realizado -junto con los concejales de Promoción Económica, Esmeralda Campos, y Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero- a las obras que se están realizando en La Villanueva, en las calles Los Yerros y Hospital Viejo.

Como ha querido reconocer el alcalde "hay una docena de obras en Logroño y la mayor parte de ellas van en plazo y en forma" pero "algunas se complican" y eso ha pasado en las Cien Tiendas.

Por ello y para evitar mayores perjuicios "hablando con comerciantes y vecinos les hemos asegurado que no se van a volver a abrir obras que no se puedan cerrar en tiempo y forma y cuando aseguremos esto, las obras se reanudarán".

Para conseguirlo, el alcalde ha explicado que "se está tratando el asunto con mucho tacto con la empresa y todos los agentes implicados".

Como ha querido subrayar, las obras de las Cien Tiendas eran "otra de las grandes demandas de los vecinos, que querían mejorar el adoquinado y el mobiliario y eso es algo que se está haciendo e incluso ya se puede ver la diferencia entre lo viejo y lo nuevo".

"NEGOCIAR ALTERNATIVAS"

"Pero estamos teniendo dificultades de las que estamos intentando negociar alternativas para que la obra cuente con el personal y los profesionales necesarios para asegurar que la obra se realice en las mejores condiciones posibles".

"El principal problema es que hay obras que se realizan con profesionalidad y calidad máxima como vemos en el mercado de San Blas y hay obras que se complican y que objetivamente no se están desarrollando como requiere Logroño y este Ayuntamiento y cuando hay esos problemas hay que actuar de una manera prudente y sensata para que, administrativamente y jurídicamente, no se genere una situación que impida el avance", ha relatado el alcalde.

Por ello, prosigue, "hay que buscar un equilibrio para ir avanzando ajustado a la Ley y también a las circunstancias". En este sentido "aunque en un primer contacto se exigía que las obras acabaran el 12 de enero de 2023 también hay que tener en cuenta que se amplió un año más el plazo de ejecución pero los contratos ya estaban hechos y a mitad de partido cambiaron las condiciones, por tanto, hay que actuar sobre ello también".

En estos momentos, "el plazo de ejecución es hasta finales de 2023 y el trabajo del Ayuntamiento es aprovechar los Fondos Europeos para no perder ni un euro".

Finalmente ha querido agradecer el trabajo del presidente de la Asociación de las Cien Tiendas para explicar el proceso a los vecinos "y yo paseo de forma habitual por la zona para responder a quejas, sugerencias y problemas que nos plantean".

Aunque todos esperan que las obras "causen el menor problema posible" hay que trabajar en esos problemas "de calidad" relacionados con los remaches finales en cuanto a saneamiento para "que terminen bien", ha indicado el alcalde.