El alcalde de Logroño y presidente de Red Española de Oficinas de Dato participa en Málaga en el foro 'GreenCities 2026'

Escobar participa en Málaga en el foro 'GreenCities 2026' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño y presidente de la Red Española de Oficinas del Dato (REOD), Conrado Escobar, participa este martes en el foro 'GreenCities, Urban Intelligence & Smart Mobility 2026', que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Una cita que reúne a más de 80 ciudades y municipios para compartir soluciones, proyectos y experiencias en ámbitos como la sostenibilidad, la gestión de residuos, la iluminación, la digitalización o la movilidad, entre otros retos vinculados al avance hacia una gestión urbana más innovadora y sostenible.

El encuentro combina programa de contenidos, zona expositiva, presentación de proyectos y casos de éxito, así como espacios de networking y colaboración. Entre otras cuestiones, serán protagonistas la tecnología y la sostenibilidad para los retos de la gestión urbana.

Una treintena de alcaldes y alcaldesas participarán en distintas actividades previstas durante las dos jornadas, junto a responsables municipales y representantes de redes vinculadas a la gestión y la innovación urbana.

Gracias a esta presencia territorial, los municipios participantes comparten proyectos, experiencias y soluciones ya aplicadas a la gestión urbana.

Es el caso del panel que ha reunido a representantes de Logroño, Sagunto, Ontinyent y Getafe, donde se aborda cómo el uso de la inteligencia artificial y la digitalización puede contribuir a optimizar recursos y coordinar servicios urbanos.

"En este sentido -ha dicho Escobar-, desde la Red Española de Oficinas del Dato queremos que estas experiencias sean compartidas por las entidades locales con foros como 'GreenCities 2026'. Cada Ayuntamiento ha ido desarrollando sus propias soluciones, sus propios sistemas y sus propias formas de trabajar".

Y esto, ha añadido, "tiene todo el sentido, porque cada ciudad tiene sus necesidades y sus prioridades". "Pero, al mismo tiempo, hay muchos problemas que compartimos y muchos datos que podrían ser mucho más útiles si pudiéramos conectarlos, intercambiarlos y utilizarlos de una manera común. Y ahí es donde la Red puede desempeñar un papel fundamental", ha apuntado Escobar.

Además de la participación de más de 80 ciudades y municipios, el foro 'GreenCities 2026' se completa con más de 200 empresas y entidades representadas.

Un total de 70 de ellas cuentan con presencia en una zona expositiva en la que se presenta a los responsables municipales soluciones y tecnologías aplicadas a ámbitos como la inteligencia artificial, IoT y gestión de datos, movilidad inteligente, residuos, alumbrado y eficiencia energética, descarbonización, agua, infraestructuras o digitalización de los servicios públicos.

En paralelo, el programa de contenidos (disponible en la greencities.fycma.com) reúne a 115 ponentes para abordar algunos de los principales retos de la gestión urbana, con la tecnología como eje transversal.