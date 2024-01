La alcaldesa de Calahorra afirma que "no ha mentido" y que "no ha tenido escolta"

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

"No he tenido escolta y no he mentido", ha afirmado la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, en la comparecencia que ha ofrecido este lunes junto al que fue jefe de la Policía Local, José Manuel San Juan, hasta el 10 de enero de 2024.

"Un Policía Local me ha acompañado un total de 8 horas y 55 minutos en el mes que duró el dispositivo tras las pintadas que aparecieron el 22 de octubre de 2023 en las que figuraba muerte Mónica Arceiz y a otro hecho presuntamente delictivo referido a mi persona, ocurrido al día siguiente que en la actualidad se sigue investigando", ha explicado Arceiz.

Además, prosigue, "tras denunciar estos dos hechos tuve una reunión con las fuerzas de seguridad y me aconsejaron que estuviera acompañada cuando saliera del centro de la ciudad".

En este sentido, San Juan ha subrayado que "este acompañamiento se produjo porque hubo unas amenazas, que tenían consistencia, y, por eso, se adoptaron unas medidas preventivas de seguridad como la presencia de un agente de la Policía Local que acompañara a la alcaldesa en momentos puntuales, que fue solicitado a la Delegación del Gobierno".

Ha continuado "el riesgo estaba, se puso vigilancia por necesidad y no un escolta sino un acompañamiento. En este caso coincidiendo con unas campañas preventivas de limpieza y control de animales. Este acompañamiento se ha hecho en otras ocasiones cuando se preveía un riesgo de la integridad física de los concejales".

Por último, el exjefe de la Policía Local ha reiterado que esta información "no tiene que salir del entorno de la Policía Local y del Ayuntamiento de Calahorra y así lo expresé en mi informe".

"INDIGNACIÓN Y TRISTEZA"

Ante la publicación por parte de los concejales socialistas de algunos datos de este informe "confidencial y cuya difusión está legalmente prohibida", la alcaldesa ha expresado su "indignación y tristeza al ver cómo algunas personas que se autodefinen como demócratas, progresistas y defensoras de los derechos de las personas -sobre todo de los derechos de las mujeres- cuando se trata de atacar a un rival político, se les caen todos esos ideales uno a uno. Es el todo vale con tal de dañar la imagen y desprestigiar -en este caso- a mi persona".

"Creo que hay que decir alto y claro, basta ya. Todo tiene un límite. No se pueden traspasar determinados límites y algunos concejales socialistas los han traspasado todos. Han hecho de la mentira, la manipulación y la falta de respeto una nueva forma de trabajar. Y cada día que pasa avanzan en esa falta de ética y moral", ha destacado Mónica Arceiz, que ha añadido que "hacer oposición es controlar al equipo de gobierno y mejorar en lo posible sus actuaciones. No es frenar el trabajo ni obstaculizar nuestra labor. Y tampoco es manipular la información a la que pueden acceder por ser concejales para mentir a los ciudadanos".

"Esta actitud contribuye a desprestigiar a los políticos haciéndoles, perder credibilidad", según la alcaldesa.

"Están cuestionando la decisión de un jefe de la Policía Local sobre las medidas a adoptar ante amenazas. La seguridad es un tema tan sensible que requiere toda la prudencia y sigilo posible. Si otro miembro de la Corporación necesitara acompañamiento también lo apoyaría", ha señalado Arceiz, que ha finalizado su comparecencia reafirmando su compromiso de "gobernar de una manera diferente. Sin mentiras, con respecto y transparencia".