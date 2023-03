Almeida es una persona "fría" que "sabe lo que hace" y lo ocurrido con Álex no le afectó, según un psiquiatra

El la sexta sesión del juicio se ha relatado cómo Almeida engañó a Álex ofreciéndole ver un perrito

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Uno de los psiquiatras encargado de elaborar un informe sobre Francisco Javier Almeida, acusado de agredir sexualmente y asesinar al niño Alex el 28 de octubre del 2021, ha definido hoy a Almeida como una persona "fría" que "sabe lo que hace" y ha dicho que Almeida no presentó "afectación afectiva" a lo ocurrido esa noche.

En su declaración, en la sexta jornada del juicio por jurado popular en el que Almeida se enfrenta a la prisión permanente revisable acusado del asesinato del niño Álex; y de quince años por, presuntamente, haberle agredido sexualmente, ha dicho que Almeida es una persona normal en el sentido de que no tiene enfermedad mental.

Este psiquiatra, del Instituto de Medicina Legal de Segovia, fue el encargado, junto a otra compañera que ya compareció en otra sesión del juicio, de realizarle un informe como peritos.

Hoy, basándose en su exploración y este informe, ha explicado que lo sucedido esa noche no tuvo "repercusión afectiva" en Almeida y, en ese sentido, se puede decir que es una persona "fría" que, sin embargo, "sabe lo que hace".

A preguntas del abogado de Almeida también ha dicho que "no se deja llevar por impulsos" y es "capaz de elaborar un plan y ejecutarlo". Cuando se le ha preguntado si sabía lo que hacía ha dicho: "Efectivamente".

Esa noche del 28 de octubre Almeida fue atendido a las dos de la mañana, horas después del asesinato de Alex, y en el informe médico no se hizo no referencia a "alteración alguna", ha detallado.

Además, mostró una memoria selectiva que "no era no coherente", dado que recordaba tener que tomar sus pastillas para la tensión pero no lo ocurrido con el niño.

El informe psiquiátrico, por otro lado, indica que "puede evocar recuerdos" y que se encontraba "consciente, orientado, y sin alteraciones amnésicas".

EL RELATO DE LOS MENORES ES COHERENTE

En la sesión de hoy, además, han comparecido los agentes de la Guardia Civil, licenciados en psicología, que se encargaron de hablar con los niños buscando testimonios de primera mano, dado que los padres relataron cómo habían visto a Almeida en el parque.

Han señalado que el relato de los menores es "coherente" y no admite el pensar que estaban fabulando. Entre ellos se encuentra el de la niña, de cuatro años, que iba con Álex esa noche y que contó como "Álex se fue con un señor" cuando estaban jugando en el parque.

Con la cautela necesaria por su edad, pero usando las herramientas profesionales de estos agentes para extraer un relato "espontáneo" de la menor, la niña les relató que Almeida le ofreció "enseñarle una perrita" a Álex.

"Ella sabe que se fue con él, que pasaron por el pasaje", ha dicho el agente. Almeida, incluso, le dijo a esta niña: "No te vayas al local que te voy a enseñar un perrito".

Otra niña más mayor "narró varias conductas de acecho" de Almeida, que "los perseguía" e incluso "tuvo un acercamiento con ella", pidiéndole que le ayudara con la mudanza y así le enseñaba unos periquitos.

Con la sesión de hoy se han concluido las periciales y las partes han dado la documental por reproducida. Mañana se desarrollarán las conclusiones que suponen, de los escritos de acusación y defensa, hacer un texto definitivo que puede ser como las provisionales o con correcciones o aclaraciones.

Después, se dará paso a los informes, en los que acusaciones y defensa explican la razón de las conclusiones y hacen una valoración de lo oído estos días. Para acabar, se procederá a dar derecho a la última palabra al acusado.

Al día siguiente, miércoles 29 de marzo, el jurado recibirá del juez el objeto de veredicto: una serie de preguntas que darán paso a su deliberación hasta concluir si Almeida es culpable o no culpable.