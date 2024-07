Alonso (PSOE) califica de "hipócrita" la postura del PP ante la moción presentada en el pleno municipal sobre Palestina

LOGROÑO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados ayer en la sesión plenaria de este martes. Así, ha calificado como "hipócrita" la postura del PP ante la moción sobre la situación Palestina presentada por PSOE, PR+ y Podemos-IU.

Según el socialista se trataba de una moción "de mínimos, de contenido humanitario que no político, en el que básicamente se pedía el fin del conflicto que asola y destroza Gaza desde octubre del año pasado, la entrada de ayuda humanitaria, así como el aumento de la ayuda humanitaria que desde el Ayuntamiento de Logroño se dedica", ha recordado.

Esta moción fue rechazada por el Partido Popular y por Vox, "un rechazo que, si bien no nos sorprende en el caso de Vox, sí que nos causa tristeza e indignación en el caso del PP, del equipo de gobierno de Conrado Escobar" ha lamentado.

Según el portavoz socialista, que el PP argumentara que "se podía haber tramitado como una Declaración Institucional, es rotundamente hipócrita", ya que, según el Reglamento de Pleno, se requiere unanimidad para aprobar una Declaración Institucional, "y el PP ya sabía que Vox no votaría a favor, como no lo ha hecho en otras ocasiones como el 8M, el Día Internacional del Medio Ambiente o por los derechos de las personas con discapacidad".

Para Alonso la postura del PP resulta también "hipócrita" porque "desde la presentación de la moción hasta la celebración del pleno, transcurren casi diez días, en los que el PP podía haber hablado con los grupos proponentes para enmendar o incluso pedir su retirada para su tramitación de otra forma y así sumarse a la moción, pero ha habido cero diálogo de este PP del Señor Escobar".

Además, Alonso igualmente ha manifestado que "con la mera abstención del PP como partido con mayoría, la moción hubiese salido adelante, pero los más de 39.000 muertos, muchos de ellos niños y la situación humanitaria que se vive, parece que no son suficientes para una abstención de este PP".

Finalmente ha dicho que el PP es "incongruente" puesto que en marzo de 2023 "el grupo popular presentó una moción parecida sobre el Conflicto de Ucrania".

OTROS ASUNTOS TRATADOS DURANTE EL PLENO

Luis Alonso se ha referido también a la revisión de los criterios del Plan General, sobre lo que ha reiterado que "hoy nos encontramos urbanísticamente hablando en la misma situación que en diciembre de 2021, con unos criterios muy parecidos, que no era necesario que pasasen por el pleno y que tienen que ver con un trámite jurídico administrativo para no resolver un contrato de asistencia vigente", un asunto en el que el PSOE "no va a participar, si después del verano hablamos de urbanismo, ahí estará el PSOE".

Para terminar, el portavoz del Grupo Municipal Socialista ha pedido al equipo de gobierno del PP que "ponga en marcha ya" la moción que su grupo presentó para diseñar y ejecutar un plan de saneamiento específico para Logroño Deporte y que salió adelante con enmiendas del PP y de Vox.

En este asunto, Alonso ha mostrado su "sorpresa" con el Partido Riojano que no se sumó a su aprobación, cuando dicha moción "no llevaba implícita la duda en la gestión de ningún partido, sino reaccionar ante la situación económica actual, que es objetiva" ha concluido.