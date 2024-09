Alonso (PSOE): "Las fiestas de San Mateo son un escaparate, pero de la mala gestión del equipo de Gobierno de Logroño"

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha afirmado este lunes que "las fiestas de San Mateo son un escaparate, pero de la mala gestión del equipo de Gobierno de la ciudad". Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha repasado asuntos "de actualidad" en la capital riojana.

En este sentido, ha recalcado que "el PSOE invita y anima a todos los logroñeses y logroñesas a disfrutar, a vivir y a sentir y a participar en las fiestas de San Mateo", aunque, con todo, ha apuntado que "el Grupo Municipal Socialista está en su derecho de criticar y poner el foco en lo rotundamente mal que se han preparado y se han organizado estas fiestas de San Mateo de 2024".

"Una mala gestión que está en boca de todo el mundo, en las calles de esta ciudad, que no quiere decir politizar. Y esto lo digo porque la señora Cuca Gamarra, exalcaldesa de esta ciudad, dijo este sábado en Logroño, textualmente, que politizar San Mateo también responde al 'sanchismo'", ha recordado Alonso.

A su juicio, estas declaraciones "entre otras frases huecas y sin sentido, del más puro estilo Díaz Ayuso, que parece que está exportando sus formas y sus maneras más allá de la Comunidad de Madrid" demuestran "el nerviosismo del Partido Popular con todo este tema, porque desde luego nadie le va a decir al Grupo Municipal Socialista lo que tiene o lo que no tiene que criticar, y menos el Partido Popular".

Respecto al programa festivo, el portavoz del PSOE ha criticado que "el cohete será por la mañana, con el riesgo evidente, al ser un viernes lectivo, en los colegios, en la comunidad educativa, de quedar claramente descafeinado, y sabemos también que no vamos a contar con el espacio Peñas, por primera vez en casi 20 años".

"Realmente en este tema sobre las fiestas, la verdadera pregunta ¿Qué se quiere para San Mateo? ¿Cuál es la estrategia para San Mateo? A partir de ahí, de tener claros esos objetivos y de tener claras esas respuestas, se deben establecer las preferencias a la hora de programar los actos", se ha preguntado Alonso, quien, como respuesta "como Grupo Municipal Socialista, hay que consolidar lo que ya funciona e ir mejorando en aquello que se puede mejorar".

En concreto, en el caso del cohete, "si tras los años posteriores a la pandemia, incluso el año pasado, primer año del Partido Popular, se alcanzaron casi las 50.000 personas, especialmente jóvenes, en la Plaza del Ayuntamiento, conservar ese carácter multitudinario e intergeneracional debe ser y debía ser el objetivo para este 2024".

"Y si para ello hay que cambiar la hora del lanzamiento del cohete, pues se cambia", ha planteado, mientras que ha lamentado que "ahora lo que tenemos son unos padres que no sabe qué hacer con sus hijos, una comunidad educativa que no va a poder asistir a ese cohete, con un riesgo evidente y claro de deslucir ese acto, que era tan entrañable, tan multitudinario, eso era lo que había que cuidar".

Sobre el Espacio Peñas, "un lugar consolidado con cerca de 20 años de vigencia", ha señalado que "no es comprensible que hasta primeros de este mes de septiembre, el Ayuntamiento no se pusiese a trabajar en serio desde la Concejalía para llegar a una solución".

"No es de recibo -ha añadido- que ahora el Ayuntamiento de Logroño del señor Conrado Escobar o el equipo de gobierno diga que pasaba por allí y que ellos no tienen la culpa. 365 días para preparar unas fiestas, 365 días para alcanzar acuerdos y para acercar posturas. Y nada".

Por eso, ha hecho referencia a unas palabras del alcalde Conrado Escobar, en las que decía que las fiestas son un escaparate, y claro que son un escaparate, pero también son un escaparate de la gestión que está haciendo el equipo de Gobierno del Partido Popular, de un equipo de Gobierno de 14 concejales, mayoría absoluta y cero dependencia de otros grupos políticos".

Y en sus palabras, "lo que tenemos a día de hoy es un trabajo sin planificación, con errores de comunicación y lo peor de todo, sin un objetivo claro en nada. Ni en movilidad, ni en festejos, ni en promoción económica. Y esa nefasta gestión nos lleva así a Resoluciones de Alcaldía para el Parque de Servicios, a reconocimientos extrajudiciales de crédito como en el último pleno o a comisiones de servicio para Jefaturas en puestos clave de personal".

"Así que desde luego, las fiestas de San Mateo son un escaparate, pero son un escaparate de la mala gestión que está haciendo este equipo de Gobierno", ha dicho Luis Alonso, quien, con todo, ha querido enviar un mensaje a todos los logroñeses "para disfrutar de las fiestas que aunque mal gestionadas son las nuestras y hay que vivirlas".

FONDOS EUROPEOS.

Por otro lado, en otros asuntos relacionados con la actualidad municipal, el portavoz socialista se ha hecho eco de una entrevista con el alcalde Conrado Escobar, publicada ayer domingo en Diario 'La Rioja', "en concreto sobre sus palabras en relación a los Fondos europeos y al carril bici de Avenida Portugal, en las que afirmaba que reponer ese carril bici sería lo más fácil, pero que en política hay que hacer lo que toca".

"El señor Escobar sigue sin entender que no es una cuestión de facilidad o de comodidad o de molestias, es que reponer el carril bici de Avenida Portugal es simple y llanamente lo que exige la normativa reguladora de fondos europeos en cuestión de movilidad sostenible. Es simple y llanamente querer mantener, si se quieren mantener, las ayudas europeas. Es que reponerlo significa cumplir la ley, una ley que señala claramente la necesidad de mantener cinco años las actuaciones realizadas, cinco años y no cinco meses", ha afirmado Alonso.

Y, en este sentido, ha añadido que "es que para llegar a un punto de encuentro entre el Ministerio y esta ciudad, a una solución, no vale comandar una carta o una epístola al ministro o delegar en los funcionarios, hay que entender y asumir las normas y estar dispuesto a cumplirlas" y ha subrayado que "aquí no se están valorando las convicciones del Partido Popular en cuestión de movilidad sostenible, aquí lo que está en juego es si esas convicciones del PP pueden ser subvencionables o no en base a la normativa europea".

"No sé cuánto tiempo y sobre todo cuánto dinero nos va a costar a los logroñeses el que el señor Escobar y el Partido Popular de Logroño comprendan la verdadera naturaleza de las ayudas. No somos especiales los de Logroño en materia de movilidad sostenible, en materia de normativa europea de ayudas, no somos especiales los de Logroño por haber votado o porque una mayoría votase al Partido Popular en mayo del 2023", ha concluido Luis Alonso.