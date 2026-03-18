Alumnos de la Escuela de Hostelería y Turismo de Santo Domingo participan en un taller del chef gaditano Juan Viu - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, ha inaugurado la charla y showcooking que ha ofrecido el chef gaditano Juan Viu en la Escuela de Hostelería y Turismo Camino de Santiago en Santo Domingo de la Calzada.

Durante la acción divulgativa, a la que también ha asistido el director de la Escuela, Abencio Millán, y ante más de sesenta alumnos del centro riojano, el reconocido restaurador ha compartido con los asistentes su filosofía, su trayectoria profesional e historia que han marcado toda su carrera y la de su proyecto personal y que se ha materializado en un restaurante familiar de tres mesas y un menú degustación sólo de pescado y guisos sujeto al mercado.

A continuación, el cocinero, reconocido con una Estrella Michelin en su Restaurante Mare, ha ofrecido una pequeña masterclass y cocina en directo en la que ha incidido en la cocina "de producto y aprovechamiento". Cabe recordar que Juan Viu ha sido jurado de la Final del XXIV Concurso de Pinchos de La Rioja, celebrada en la jornada de ayer.