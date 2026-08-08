Amador García, nuevo asociado de Bodegas Familiares de Rioja

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LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Amador García (Baños de Ebro, Rioja Alavesa) se ha incorporado a la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja después de la última asamblea celebrada por la organización.

La nueva incorporación comparte con el resto de integrantes de Bodegas Familiares sus principios básicos fundamentales como son el trabajo de sus propios viñedos, el interés primordial en el ámbito de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja y una dimensión que encaja dentro de la tipología de pequeña y mediana bodega.

Amador García es una bodega fundada por Amador García Chávarri en 1969. Ubicada en la localidad de Baños de Ebro transmite su legado y conocimiento de generación en generación. Cuenta con una amplia gama de vinos y desde que inauguró sus actuales instalaciones en el año 2015 se ha convertido en uno de los referentes del enoturismo en la zona con una amplia oferta dirigida y desarrollada para todo tipo de públicos.

Bodegas Familiares de Rioja continúa sumando asociados -en la actualidad alcanza el número de 75- con el compromiso de seguir trabajando en favor y por el desarrollo de la pequeña y mediana bodega en Rioja.