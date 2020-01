'Amigos de la Tierra' afirma que el embalse de Ezcaray "no es una alternativa" y piden crear parque natural Alto Oja

Publicado 22/01/2020 9:26:17 CET

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Amigos de la Tierra' ha afirmado que el embalse de Ezcaray "no es una alternativa" y piden crear parque natural Alto Oja. En un comunicado, la asociación ecologista ha señalado que "por mucho que plantee el embalse del Oja el actual ejecutivo del PSOE - Podemos con el apoyo de IU no es una alternativa, porque es algo completamente inadmisible".

"No solo en el valle del Oja, sino en el conjunto de la Comunidad Autónoma de La Rioja no es posible la construcción de un embalse más. No podemos permitirnos seguir destruyendo nuestro medio natural".

'Amigos de La Rioja' ha señalado que "partimos de una situación en la cual la agricultura intensiva del valle del Oja ha contaminado con nitratos las aguas subterráneas con concentraciones superiores a 50 mg/l, y seguramente con otras sustancias".

"De poco ha servido la declaración de esta área como zona vulnerable: realmente no está sirviendo para mucho respecto al abastecimiento de agua potable", ha añadido. "Antes la mayoría de las localidades podían abastecerse del acuífero del Oja y ahora es imposible". La mejor solución que se encontró "fue buscar en la sierra de la Demanda agua de calidad contaminándose el resto del agua con la agricultura intensiva del valle".

Asimismo, vivimos en tiempos en los cuales hay que "lucirse" y aquello "que no se ve no existe". Las entidades locales "han priorizado otras infraestructuras o necesidades para sus localidades, cuando el agua potable se ha perdido y se pierde en porcentajes impresionantes (en algunos casos más del 50 por ciento del agua que sale de los depósitos), en el subsuelo. Esto sucedía y sucede porque las canalizaciones están completamente obsoletas, habiendo finalizado su vida útil".

Frente a la alternativa "B" propuesta por el consejero de Transición Ecológica y Sostenibilidad, José Luis Rubio, hay otras, para los ecologistas, como la inversión en la renovación de redes de abastecimiento en el conjunto de las localidades del sistema Oja-Tirón o el aprovechamiento de otras captaciones como las existentes en la Sierra de Cantabria para el abastecimiento de Ábalos y San Vicente de la Sonsierra.

Y finalmente, "si fuera estrictamente necesario y siempre con justificación técnica, la construcción de una o dos balsas fuera del cauce del Oja y del alto Oja. A estas balsas el agua debería llegar en invierno mediante bombeos solares".

Para concluir, 'Amigos de la Tierra ha indicado que ya va llegando el momento de reivindicar la creación del Parque Natural del Alto Oja con el objeto de garantizar la conservación de esta zona para las generaciones venideras. "Lamentamos la cortedad de vista del conjunto de formaciones políticas regionales que son incapaces de ver y buscar soluciones factibles para hacer frente a esta problemática", ha finalizado.