Amigos de la Tierra critica que el punto limpio de Alfaro sigue sin funcionar y los residuos "se acumulan"

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra critica que el punto limpio de Alfaro sigue sin funcionar "mientras que los residuos se acumulan a escasos metros".

"Habiendo finalizado las obras del punto limpio en septiembre de 2022, con una inversión por parte del Ayuntamiento de Alfaro de 287.244,59 euros la presente instalación situada en el polígono de Tambarría sigue sin funcionar".

Ante ello, expresan, "han pasado ya dos años desde que finalizó su construcción y mientras tanto, los residuos se acumulan en las cercanías del punto limpio donde encontramos un vertedero consentido por el Ayuntamiento de Alfaro donde hay prácticamente de todo como colchones, escombros, botellas, muebles... todo ello dando una imagen deplorable de Alfaro".

"No sabemos que excusa tendrá el Ayuntamiento de Alfaro para no abrir el punto limpio y para no retirar los residuos existentes en una parcela cercana del polígono de Tambarría". La competencia en materia de gestión es claramente municipal, tal y como se recoge en el articulo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Además, lamentan en una nota de prensa, "parece mentira que un Ayuntamiento con tanto interés en la Agenda Urbana con objetivos tan loables como la ordenación del territorio, uso racional del suelo, prevenir y reducir los impactos del cambio climático... permita la existencia de un vertedero como el existente en Tambarría. Pero otra cosa es la materialización de todo a la realidad".

Por todo ello, Amigos de la Tierra de La Rioja demanda al Ayuntamiento de Alfaro que ponga en marcha de una vez el Punto Limpio y elimine el vertedero existente en Tambarría".