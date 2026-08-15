Amigos de la Tierra La Rioja pide suspender la media veda ante el calor extremo y la falta de agua

Archivo - Amigos de la Tierra pone el acento en la situación de la codorniz - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja ha pedido al Gobierno de La Rioja que suspenda la media veda ante la situación "límite" que atraviesa la fauna silvestre por el calos extremo y la falta de agua.

En nota de prensa, la entidad ecologista ha apunta a que las temperaturas que estamos soportando, con más de 35 grados en el Valle del Ebro, junto con la escasez de agua en el campo y la falta de refugios y vegetación, "están colocando a la fauna silvestre en una situación de estrés térmico e hídrico extremo".

Ha dicho no entender que, en estas condiciones, "se pretenda añadir presión cinegética sobre unas especies que ya están luchando por encontrar agua, alimento y refugio". Ha añadido que "la situación de la codorniz es especialmente preocupante".

Ha señalado que, según los datos oficiales de aprovechamiento cinegético, las capturas en La Rioja han pasado de 63.055 ejemplares en 2006/07 a 19.942 en 2024/25, un descenso del 68,4 por cineto.

"Somos conscientes de que las capturas no equivalen directamente a censos poblacionales, pero estos datos muestran una tendencia que la Administración no puede ignorar", ha dicho.

Tras recordar que llevan "años alertando del deterioro de la fauna ligada a los medios agrícolas" ha indicado que "la intensificación agrícola, la pérdida de barbechos, lindes y refugios y el cambio climático están reduciendo sus posibilidades de supervivencia".

Amigos de la Tierra La Rioja ha señalado que ya reclamó en 2023 que la media veda dejara de autorizarse ante el deterioro de las poblaciones y sus hábitats. Tres años después, ha considerado que las circunstancias son todavía más graves.