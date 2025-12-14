Amigos de la Tierra subraya que la COTUR suspende la tramitación de una planta de prefabricados de hormigón en Manjarrés

Paraje de Manjarrés - AMIGOS DE LA TIERRA

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Amigos de la Tierra La Rioja ha informado que la Comisión de Ordenación del Territorio y Turismo de La Rioja (COTUR) ha suspende la tramitación de una planta de prefabricados de hormigón prevista en la localidad de Manjarrés.

En un comunicado, Amigos de la Tierra La Rioja recuerda que había alegado contra la ubicación de la instalación en Manjarrés de la empresa Soluciones en Prefabricados Industriales SL.

Esta firma, recuerdan desde el colectivo, "había presentado ante la COTUR un proyecto para realizar una importante fabrica de prefabricados de hormigón, al cual presentamos alegaciones".

Entre ellas, apuntan cuestiones como "las importantes dimensiones de la planta que ocuparían 28 hectáreas, mientras que Manjarrés ocupa 13,5 hectáreas; el uso de caminos agrícolas que no cumplen la normativa de carreteras para el transporte de los prefabricados", algo, dicen, en lo que "coincide Infraestructuras del Gobierno Regional con Amigos de la Tierra La Rioja, informando de forma desfavorable".

También alegan la "alteración medioambiental sobre el territorio como el impacto paisajístico, en esto último coincide la administración con esta ong ecologista; y denunciamos que se buscaba un proyecto LOW COST mientras que existen numerosos polígonos industriales en La Rioja para desarrollar esta actividad".

En la sesión del 31 de octubre de 2025, como indican ahora, "la COTUR ha decidido suspender, por motivos paisajísticos, la autorización de la instalación de la presente industria de prefabricados de hormigón en las parcelas 10297, 20297 y 298 del municipio de Manjarrés".

La administración, "en una respuesta a una de nuestras alegaciones dice que, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4/2025, de 1 de julio, del paisaje de La Rioja, este proyecto es un proyecto de elevado impacto paisajístico".

Entre los motivos aducidos está que "la superficie ocupada por el proyecto es superior a 5 hectáreas (artículo 13.3c de la citada ley) y la altura de los silos de cemento es de 26,20 metros, superior a 25 metros, que es la altura máxima establecida en el artículo 13.3 a) de esa Ley".

Además, "el proyecto se localiza en una zona que, a priori está excluida para la ejecución de proyectos de elevado impacto paisajístico conforme al artículo 14.1 k) de la Ley 4/2025, al ubicar las infraestructuras permanentes y definitivamente asociadas a este proyecto, tales como nave, silos, balsas, grúas, etcétera a una distancia inferior a 1 km del núcleo urbano más próximo, que se trata del municipio de Manjarrés".

A esto "debemos añadir el informe desfavorable de la Dirección General de Infraestructuras con los accesos a la planta de prefabricados proyectada".

"Desde Amigos de la Tierra La Rioja consideramos, como ya dijimos en día, que la ubicación de la presente planta no se debe ser en Manjarrés, ni en otra localidad cercana, sino en un polígono industrial, de los muchos que hay en La Rioja y donde todavía hay suelo industrial libre", finalizan.