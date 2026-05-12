AMIN asegura que los inmigrantes "diariamente" sufren conductas que constituyen delitos de "odio" y "racismo"

IV Jornadas de Formación y Sensibilización en Materia de Delitos de Odio y Discriminación, organizadas por la Guardia Civil en La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Mundo Inmigrante (AMIN), Samar Javed Parveen, ha asegurado que este colectivo -formado en La Rioja por personas de 111 nacionalidades- "diariamente" son objeto de conductas que constituyen "delitos de odio, racismo y de religión". Además, ha lamentado que "hay varios partidos políticos que no tienen otra cosa en su agenda que hablar de inmigración, y de odiar a los inmigrantes".

Ha señalado que "yo no he venido aquí para quitar a nadie y que nadie me lo quite a mi". "Tenemos que aceptar a todo el mundo, y lo único que hay que hacer es cumplir todas las normativas, todas las leyes, respetar los derechos, porque yo no molesto a nadie y tampoco quiero que nadie me moleste".

Parveen ha realizado estas manifestaciones antes de participar en las IV Jornadas de Formación y Sensibilización en Materia de Delitos de Odio y Discriminación, organizadas por la Guardia Civil en La Rioja. Han sido inauguradas por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y por el coronel jefe de la X Zona de la Guardia Civil, Enrique Moure.

Arraiz, ha destacado que estas jornadas "tienen importancia también por la presencia de muchos organismos distintos, muy vinculados en torno a todo lo que tiene que ver con los delitos de odio" ya que "participa además de la Guardia Civil, la Fiscalía, la judicatura, entidades y asociaciones vinculadas con la inmigración, con movimientos LGTBI".

Una iniciativa "necesaria para concienciar, para explicar también cuáles son los medios con los que se cuentan ante estos delitos de odio, que en los últimos años han tenido una subida, pero que tiene porque probablemente antes no se denunciaba o porque se tenía miedo o porque no se consideraba que lo que se estaba cometiendo es un delito".

Además, la delegada del Gobierno ha puesto en valor la creación en la Guardia Civil del grupo REDO, para "investigar este tipo de delitos, que creo que también marca la diferencia, es decir, que haya un grupo específico trabajando este tipo de delitos es importante".

El capitán de la Guardia Civil, Miguel Ángel Fuentes, por su parte, ha resaltado que "estamos intentando consolidar lo que es la relación interprofesional que tenemos en esta situación; en esta investigación sobre los delitos contra el odio y la discriminación, buscando sobre todo la integración de todas las posturas que hay presentes, con un significado punto especial al tercer sector, asociaciones o ONGs que están muy implicados con nosotros, sin cuya colaboración es bastante difícil perseguir este tipo de conductas".

Para Fuentes es importante "la denuncia", porque con ello "tenemos el conocimiento de los hechos y, después, evidentemente la investigación

y la puesta a disposición del jurado, del Ministerio Fiscal, de las autoridades competentes.

De hecho, ha indicado que "buscamos precisamente que haya un aumento de denuncias", por lo que con las jornadas "buscamos la concienciación de las personas de que pueden ser víctimas, porque el delito de odio muchas veces tiene unas formas muy sinuosas".

Finalmente, se ha referido a la importancia de las redes sociales, indicando que "una de las investigaciones más determinantes es la monitorización de las redes; todo lo que son ámbitos públicos es importante porque no solamente estamos a la espera de la denuncia, sino también muchas veces porque podemos adelantarnos a una problemática".

"Las redes sociales saben ustedes que pueden generar una sensación de impunidad y la impunidad tiende a ofrecer a las personas conductas que son rechazables".