Amnistía Internacional espera que con la Memoria Democrática "haya un cambio real" y "se reconozcan los derechos"

LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha reclamado, sobre la Memoria Democrática, que "haya un cambio real, que se pase de un olvido o situación administrativa graciable hacia las víctimas y sus familiares de tanto sufrimiento a una situación en la que se reconozcan sus derechos" y nos aproximemos a otros países que lo han hecho igual".

No obstante, ha reconocido que con este asunto "estamos en un momento histórico" que "puede ir de un lado administrativista y no reconocer derechos, o de un lado que avance, como otros 50 países, y se reconozca la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo"

Ha insistido en que se está "se vive un momento importante en España, tras casi 50 años de retraso en relación con la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes durante el franquismo".

De todos modos, ha señalado que "no sé sabe por dónde va a ir este momento, si se va avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación, conocer lo ocurrido , los familiares puedan recurrir a los tribunales que se reconozca el dolor, que haya garantías de que no se va a repetir o se va a ir hacia un camino más administrativo sin que se respete las once recomendaciones de Naciones Unidas".

Beltrán ha participado en la clausura del Curso de Verano sobre Memoria Democrática de la Universidad de La Rioja. Ha destacado que "se está discutiendo la Ley de Memoria Democrática, teniendo a mediados de julio un primer proyecto que se va a discutir en el Congreso".

Ha apuntado que España en este asunto "somos una mala excepción" porque "la mayoría de países que han pasado de dictadura a democracia o de una situación de guerra a una pacífica han optado por lo que se llama verdad, justicia y reparación" pero aquí "nunca habido la autoridad del Estado para acometer esa verdad, justicia y reparación".

El director de Amnistía Internacional ha indicado que "la única Ley que tenemos hasta el momento es la de 2007 de Memoria Histórica que se quedo corta" algo que "permite que las exhumaciones de las fosas las haga los familiares y no tiene involucración el Estado".