"El Amor, Criterio Definitivo" Será El Tema Central Del XIV Foro De La Espiritualidad, Que Organiza La UPL - EUROPA PRESS

"El amor, criterio definitivo" será el tema central que se va a abordar en la decimocuarta edición del Foro de la Espiritualidad, que organiza la Universidad Popular de Logroño (UPL) y que se celebrará en Riojafórum los días 31 de enero y 1 de febrero de 2026.

La coordinadora del Foro, Ana María de las Heras, ha presentado este jueves la programación, que contará con los filósofos Josep María Esquirol y Guillermo Echegaray, el maestro budista Michael Schwammberger, la médica y maestra de Yoga Matilde de Torres Villagrá y la filóloga y doctora en Humanidades Teresa Guardans.

En palabras de De Las Heras, "en esta edición del Foro hablaremos del amor como criterio definitivo para evaluar la verdad de todo lo que vivimos," porque "en nuestra vida cotidiana, de manera consciente o no, estamos constantemente aplicando criterios a todo lo que hacemos".

"Estos criterios -ha añadido- serán abordados de manera teórica y experiencial por reconocidos profesionales de la filosofía, teología, psicología y las humanidades con el fin de aportar discernimiento a la hora de afrontar situaciones que se nos presentan en la vida".

Como ha reseñado De Las Heras, "estos criterios, sobre todo este criterio del amor como fuente última y causa primera de todo, pues lo vamos a abordar a través de distintas personas que desde distintos ámbitos nos van a poder ir abordando este amor como criterio definitivo. Personas que vienen del mundo de la filosofía, de la medicina, de la teología, de la psicología, de las humanidades".

Ha apuntado que "son como siempre cinco ponentes, durante todo el foro también hay ratos de silencio, de meditación, de práctica, es un foro teórico-experiencial".

EL PROGRAMA.

Así, ha detallado que la primera ponencia del sábado 31 por la mañana, será el filósofo Josep María Esquirol con "Siguiendo la pista de la vibración y apertura", en la que, entre otras cuestiones, abordará "adem y las distintas modalidades del amor".

A continuación, intervendrá Michael Schwammberger, maestro laico de práctica budista, que hablará sobre "El amor, semilla de transformación personal y en el mundo", en la que se reseñará que "el amor es lo que somos en nuestro fondo y es la base para conectarnos con los demás y con el mundo y con todo lo que nos rodea y también con nosotros mismos".

La mañana terminará con el maestro de Educación infantil Jonás Fernández, quien a través de objetos planteará la cuestión "Espiritualidad, ¿para qué?".

Por la tarde, el espectáculo de animación "Amarse, verterse" de Fernando Tobías, formador de Habilidades personales, dará paso a las intervenciones del filósofo y psicólogo clínico Guillermo Echegaray y su charla "La soberanía del amor", que "nos va a hablar sobre la soberanía del amor, es decir, el amor es entender que hay alguien real ahí delante, más allá de mí, salir de la autorreferencia".

Posteriormente, intervendrá la filóloga y doctora en Humanidades, Teresa Guardans con "Amar en tiempos de algoritmos. Nuevos retos para la vida en profundidad". Una ponencia que plantea que "amar es atender y la atención es amor en profundidad, y en este momento las instituciones o la economía nos colapsa mucho nuestra atención, nos hablará de cómo poder atender desde la tranquilidad y la calma, desde donde somos y eso significa que estamos amando también a los demás y a nosotros mismos".

La actuación del dúo "In a sentimental mood", formado por Ulrich Calvo (guitarra) y Ana Irigoyen (voz), cerrará la jornada del sábado.

El domingo 1 de febrero por la mañana, Matilde de Torres, médica y profesora de Yoga, centrará su intervención en "La alternativa: AMAR", con una "invitación nos va a hacer Matilde a pasar de la cabeza al corazón, a vivir desde el corazón, es decir, pasar desde la polarización de las ideas a la integración del amor".

A continuación, habrá una mesa redonda en la que todos los ponentes harán una puesta en común y responderán a las preguntas que realice el público.

El Foro contará, como cada edición, con prácticas meditativas durante los dos días. La clausura correrá a cargo del grupo de teatro Sapo Producciones con "Kharmatizadas perdidas".

El Foro de Espiritualidad de la UPL reúne cada año a unas 1.200 personas procedentes tanto de La Rioja como de fuera, que De Las Heras ha cifrado "en torno a 500 ó 600 personas".

Las entradas las pueden adquirir a partir de las 11 horas del miércoles 26 de noviembre, hasta la misma hora del viernes 28, quienes pertenezcan a la Asociación Universidad Popular. A partir de las 11 horas del viernes 28 de noviembre se abrirá la venta al público en general.

Los precios serán de 65 euros localidad de patio de butacas, 89,50 euros localidad patio de butacas + comida; y de 55 euros localidad de anfiteatro, 79,50 euros localidad de anfiteatro + comida. Más información en www.universidadpopular.es y en la oficina de la UPL.