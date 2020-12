Logroño aprueba su Presupuesto 2021, de 196 millones, con el 'no' de PP y Cs por "no ser lo que necesita la ciudad"

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este martes su Presupuesto para 2021, dotado con 196 millones de euros, contando para ello con el voto favorable de los Grupos que sustentan el equipo de Gobierno -PSOE, UP y PR+- y el 'no' de la oposición, PP y Ciudadanos, que han rechazado las cuentas del próximo año por considerar que "son irreales" y que "no son lo que necesita la ciudad".

En su defensa de las cuentas, en el inicio del pleno extraordinario celebrado esta mañana, la concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda Campos, ha insistido en que este proyecto presupuestario es "realista, centrado en las personas, derivado de un Gobierno estable, con el único interés de mejorar la vida de los ciudadanos y respondiendo al modelo de ciudad sostenible".

Ha reseñado en que se trata de "un presupuesto extraordinario para un tiempo extraordinario", después de "17 meses de mandato, de los que 9 han estado marcados por la pandemia". De ahí, deriva un "presupuesto social", del que ha resaltado el incremento del 6,49% en la partida de Servicios Sociales, un millón de euros más, hasta los 17,3.

El otro condicionante que ha apuntado la edil ha sido la obligación del último pago del soterramiento, por 34,5 millones; mientras que ha subrayado la modernización digital y de personal, que alcanza los 51,6 millones, entre otras cosas, por el aumento del 0,9% de los salarios; la perspectiva de género, con casi 260.000 euros; el apoyo al comercio, la hostelería, el turismo y la cultura, ésta última, con 500.000 euros más.

Campos ha señalado también los 19,38 millones de euros que se incluyen en el presupuesto para unas inversiones "honestas y realistas, gestionando expectativas que puedan cumplirse" y que "se dan pasos decididos hacia la Ciudad Verde". "Y todo ello -ha subrayado la edil- sin que haya subida de impuestos".

Sobre las enmiendas de los dos Grupos de la oposición, la concejala ha apuntado que muchas de ellas "no es que se hayan tenido en cuenta, es que ya estaban reflejadas en el presupuesto", o, en algún caso, se ha incrementado la partida correspondiente.

LOS GRUPOS.

Por parte de los Grupos, ha intervenido en primer lugar, el portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, quien ha recalcado su "satisfacción" por el proyecto presupuestario "que responde a una situación de excepcionalidad social y económica", en la que ha señalado el "lastre" del pago del soterramiento y la "responsabilidad de todos de sacar adelante la ciudad ante la pandemia", al tiempo que ha valorado la inclusión de temas defendidos por los regionalistas en Cultura o Patrimonio sobre todo.

"Es un presupuesto centrado en las personas, con ayudas a los sectores más afectados y dando prioridad a lo que Logroño necesita", ha dicho el edil, quien, como ejemplo, ha puesto el retraso a 2022 de la reapertura del CCR. Y, en el caso de su área, Deportes, ha citado "que se van a seguir las mismas líneas generales: no dejar atrás a nadie, ir a una ciudad saludable y sostenible; y la regeneración económica, manteniendo contratos a empresas riojanas y empleo para 400 personas".

La portavoz de Unidas Podemos, Amaia Castro, ha resaltado "que se asienta en estas cuentas la protección social", para hacer luego hincapié en los aspectos de su departamento, "con actuaciones tendentes al bienestar animal, con 0 sacrificio, 0 maltrato y 0 abandono"; la mejora en limpieza y en recogida de residuos; o el avance en el Escudo Verde de la ciudad.

Iguialmente, ha subrayado "el impulso en el desarrollo urbano sostenible; la inclusión de la perspectiva feminista; la modernización y digitalización de la administración; el mayor gasto en turismo y cultura; o el apoyo al empleo y al tejido económico". "Con este presupuesto se avanza en un Logroño más justo y más igualitario, lo que necesitan los ciudadanos para el futuro", ha concluido.

Por parte de Ciudadanos, la concejala Rocío Fernández ha criticado "las carencias evidentes" del presupuesto "que lo bueno que tiene es que va a estar vigente a 1 de enero". Ha lamentado especialmente "falta de rigurosidad, porque nos hablaban de 400.000 euros de ahorro en el Nudo de Vara de Rey y ahora, aparece algo que no aparecía en el anteproyecto casi 4 millones en infraestructuras", por lo que ha achacado al Gobierno local "falta de transparencia".

Por los 'naranja' también ha intervenido su portavoz, Ignacio Tricio, que ha apuntado que "nada de lo que proponen las cuentas va a ser realidad en 2021 y menos con este tripartito", y se ha preguntado si son presupuestos sociales "si dejan atrás a autónomos o comerciantes", si es la Ciudad que cuida "a quien, dejando atrás a mayores y jóvenes", o la Ciudad Verde "con un proyecto megalómano en la antigua estación de autobuses".

Así, ha recalcado que "estos presupuestos ignoran los problemas reales de la ciudad y de los ciudadanos". "No podemos seguir así porque seríamos partícipes del circo que quieren montar con sus socios de Gobierno", le ha dicho Tricio al alcalde, algo en lo que ha apuntado que "también tiene repercusión lo que ocurre con ustedes a nivel nacional".

Desde el PP, la concejala Mar San Martín ha criticado que a las cuentas "les falta impulso, no responden a las necesidades", suben la presión fiscal "con 6 millones más en plusvalías, tasas y canon de saneamiento", plantean actuaciones "que no apoyan los vecinos" y "les falta diálogo". Algo a lo que el edil Antonio Ruiz ha añadido "falta de respeto a la oposición, sin respuesta a las enmiendas a unos presupuestos irreales y alejados de la situación de la ciudad".

Además, el portavoz 'popular' Conrado Escobar, ha criticado el "cero" en gestión del equipo de Gobierno, citando casos como los de la reapertura de bares este fin de semana, las ayudas al fútbol o la "tardía y torpe" gestión de ayudas económicas "solo superada por la de la ADER". Se ha referido especialmente al "sobrecoste y retraso" del Nudo de Vara de Rey y ha acusado al alcalde de "llevar al proyecto al final de la Legislatura" por interés electoral.

A ello ha sumado sus críticas a "ayudas que se eternizan; barrios que desaparecen de los presupuestos; financiación europea heredada del PP, con la EDUSI; o el proyecto sectario de movilidad, renunciando a la verdadera sostenibilidad". "Solo tiene una cosa buena, la Villanueva, pero, en sus manos, este presupuesto se va a convertir en papel mojado", ha finalizado el portavoz del Grupo Popular.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Iván Reinares, ha reiterado que se trata de unas cuentas "realistas, honestas, para un Logroño verde y sostenible", mientras que ha lamentado la "poca responsabilidad" de la oposición, de los que ha afirmado que "la concejala Esmeralda Campos ha desmontado sus mentiras", "están más preocupados por dar ruedas de prensa" y "no son de fiar".

"AMPLITUD DE MIRAS".

Para cerrar el debate, ha intervenido el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, quien ha destacado "la amplitud de miras" del Gobierno local para incorporar a todos los Grupos al proyecto presupuestario "al que han presentado enmiendas que ya estaban o que, en algunos casos, se han incorporado, con una actitud generosa de este Ejecutivo, ante un año 2021 que va a ser muy especial".

Ha recordado que es el segundo presupuesto del mandato "y en él se refleja la voluntad de avanzar en nuestro modelo y seguir mejorando la vida de los logroñeses" y ha defendido que, frente a la posición sobre todo del PP "que habla de bajar impuestos y subir gastos", "estamos ante un buen ejercicio, riguroso y constante de buena práctica presupuestaria".

"Nos hubiera gustado que hubieran apoyado las cuentas, moderadas, equilibradas y cabales, con concesiones para su apoyo y la ciudadanía lo hubiera agradecido. No ha sido posible, pero, con este presupuesto, se responde de manera clara y precisa a las necesidades del año 2021", ha concluido Pablo Hermoso de Mendoza.