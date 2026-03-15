Ampliado el plazo, hasta el 16 de marzo, del XIII ConcursoCientífico-Literario de la Universidad de La Rioja

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LOGROÑO 15 Mar. (EUROPA PRESS) - El XIII Concurso Científico-Literario de la Universidad de La Rioja, dirigido a estudiantes de Enseñanzas Medias, ha ampliado su plazo de inscripción hasta el 16 de marzo. En esta ocasión gira en torno a la novela El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon.

El certamen está dirigido a estudiantes de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, 1º y 2º de FP Básica y 1º y 2º de FP de Grado Medio. Las personas interesadas en participar deben cumplimentar el formulario disponible en https://bit.ly/FormularioXIIIConcursoCientificoLiterarioUR.

Los trabajos deben presentarse en las plantillas correspondientes, disponibles en https://www.unirioja.es/actividades/xiii-concurso-cientifico....

Tienen que girar en torno a la novela El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon, y enviarse en formato PDF a secretaria.emydur@unirioja.es, hasta el 11 de mayo, indicando en el asunto "CuriosoIncidente". Quienes participen deberán cumplimentar tanto la parte científica como la literaria. El XIII Concurso Científico-Literario de la Universidad de La Rioja está dotado con tres premios de 400, 300 y 200 euros, respectivamente.

El jurado está formado, en la parte científica, por Elena Andrade (Enfermería), Gadea Mata (Matemáticas y Computación) y María del Mar Zurbano (Química); quienes, junto a Eduardo Sáenz de Cabezón y Héctor Busto, organizan el certamen. El jurado literario está formado por los investigadores Lorena Pérez (Filologías Modernas), Eduardo Sáenz de Cabezón (Matemáticas y Computación), José Javier Tejada (Servicio de Relaciones Institucionales y Comunicación) y Rubén Marín Abeytua (Unidad de Cultura Científica).

En las últimas ediciones el certamen ha contado con participantes de La Rioja y de otras regiones, lo que consolida el concurso como un referente a nivel nacional dentro de las actividades que aúnan ciencia y humanidades como una única cultura.

El XIII Concurso Científico Literario está organizado en colaboración con la Escuela de Máster y Doctorado, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UR, Fundación Internacional UNIVERSITAS XXI, la revista Principia, la librería Santos Ochoa, la Editorial Anagrama y la Real Sociedad Española de Química.

Además, cuenta con el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnológica (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.