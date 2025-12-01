Ampliado el plazo de presentación de enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos de la CAR hasta el miércoles - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento, una vez oído el parecer de la Junta de Portavoces, ha acordado esta mañana ampliar hasta el miércoles, 3 de diciembre, a las 10 horas, el plazo de presentación de enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales y al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el próximo ejercicio presupuestario 2026.

El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el debate en Pleno de las enmiendas a la totalidad presentadas por los tres grupos parlamentarios de la oposición a ambos proyectos de ley, que resultaron rechazadas.