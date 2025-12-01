Ampliado el plazo de presentación de enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos de la CAR hasta el miércoles

Ampliado el plazo de presentación de enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos de la CAR hasta el miércoles
Ampliado el plazo de presentación de enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos de la CAR hasta el miércoles - PARLAMENTO DE LA RIOJA
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 1 diciembre 2025 17:46

LOGROÑO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento, una vez oído el parecer de la Junta de Portavoces, ha acordado esta mañana ampliar hasta el miércoles, 3 de diciembre, a las 10 horas, el plazo de presentación de enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales y al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el próximo ejercicio presupuestario 2026.

El pasado 13 de noviembre tuvo lugar el debate en Pleno de las enmiendas a la totalidad presentadas por los tres grupos parlamentarios de la oposición a ambos proyectos de ley, que resultaron rechazadas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado