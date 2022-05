Andreu afirma que "hay interés de empresas por asentarse en La Rioja" y el Ejecutivo "tendrá listo el suelo industrial"

El Gobierno de La Rioja "trabaja para que los planes de transformación se materialicen en inversiones concretas"

AGONCILLO (LA RIOJA), 25 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado que su Ejecutivo trabaja para que los planes de transformación "se materialicen en inversiones concretas" y ha asegurado que "ya hay interés de empresas por asentarse en nuestra comunidad autónoma". Al respecto, ha añadido, "hay oferta y el Ejecutivo tendrá listo el suelo industrial".

A pesar de que no ha querido ofrecer datos o cifras concretas para "no especular" hasta que no esté todo concretado, la presidenta ha asegurado que hay proyectos interesantes en muchos ámbitos para poder llevar a cabo los cuatro ejes principales a los que se pretenden dirigir los Fondos Europeos como son la Ciudad del Envase y el Embalaje, el Territorio Digital de Servicios, la Enorregión y el Valle de la Lengua.

Concha Andreu ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras realizar un balance de los mil días del Gobierno socialista en el Museo Würth de Agoncillo. En el acto ha estado acompañado por los consejeros y consejeras de su Gobierno así como por la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, y representantes de los agentes económicos y sociales de la comunidad autónoma.

Como ha reconocido tras su balance en el que ha desgranado parte del trabajo de su Ejecutivo en estos casi tres años de legislatura, "todavía queda mucho por hacer" y en ello "estamos trabajando". En el caso del Centro Nacional de Tecnologías del Envase, ha destacado, "en el mes de junio firmaremos el protocolo directo" y, como ha detallado, "también estamos trabajando con los retos que las empresas del envase y embalaje han puesto sobre la mesa para que las 'startups' ideen soluciones a sus cuestiones".

La presidenta ha reconocido que "es difícil" explicar estos proyectos pero "están encima de la mesa" como, por ejemplo, en lo relacionado con la digitalización dentro del proyecto Valle de la Lengua. "Tenemos también un proyecto con mucho peso que tiene que ver con la movilidad y lanzaderas de vehículos eléctricos para captar turistas de los centros donde hay aeropuerto o ave", ha dicho la presidenta.

En Enorregión "tenemos la inversión para el campus" pero, como ha destacado, "tenemos que ir poco a poco trabajándola" al margen, eso sí, de "todo lo que ya está concedido en sostenibilidad turística que va a influir en todo el camino del Valle de la Lengua y sus alrededores".

En este punto, ha asegurado, estas inversiones irán "a museos y miradores digitales o en la conversión de alas del Monasterio en aulas para desarrollar todo lo que tenemos entre manos en el Valle de la Lengua". Inversiones que "irán destinadas a la rehabilitación interna y externa".

Durante sus declaraciones, la presidenta ha querido matizar que aunque hay proyectos y mucho interés, "los Fondos Europeos cuentan con unas convocatorias que tienen sus propios plazos y hay mucho por hacer pero va todo encaminado a lo que tenemos previsto en estos cuatro proyectos de transformación".

YA ESTÁN TRABAJANDO EN LOS PRESUPUESTOS DEL PRÓXIMO AÑO

Además, la presidenta ha destacado que también están trabajando ya en los presupuestos del próximo año para "seguir invirtiendo en infraestructuras viarias". Una inversión "necesaria" porque "estaban al desastre", ha destacado la presidenta. También invertirán en regadíos aunque, como ha explicado, "tenemos la mayor inversión de la historia" porque los proyectos que se habían diseñado por parte de la comunidades de regantes y el Gobierno de La Rioja "se habían hecho con la mirada puesta en la sostenibilidad y la eficiencia del consumo de agua y electricidad con las energías renovables como alternativas".

Por todo ello, ha finalizado, "hay mucho por hacer y por concretar y lo haremos" como, por ejemplo, con el anuncio que ha detallado en su discurso en el que ha explicado que en el Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 47 millones de euros -cuya información se desglosará mañana- para invertir en la sanidad pública para nuevos quirófanos para cardiología y salas de hemodiálisis "para no depender de nadie".

"Inversiones interesantes e importantes para todos los riojanos y para hacer atractiva nuestra sanidad y que los médicos quieran venir a nuestra región", ha finalizado.