Andreu defiende que la memoria democrática "no reabre heridas" sino "la verdad y reconocer la dignidad de todos"

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Ejecutivo regional, Concha Andreu, ha defendido que la memoria histórica "no va de reabrir heridas, no va de revancha, no va de revisionismo histórico, no va de los marcos discursivos que nos quiere vender cierta derecha nostálgica, sino que va de reconocer derechos, y de habilitar los medios necesarios para que se garanticen y pasen del papel a la realidad. Va de facilitar la reparación de las víctimas, de conocer la verdad y de reconocer la dignidad de todas las personas".

Andreu ha pronunciado estas palabras en la presentación del libro 'No matarás. Memoria civil', del abogado Eduardo Ranz, organizada por la Asociación para la Preservación de la Memoria Histórica en La Rioja La Barranca en la Biblioteca de La Rioja Almudena Grandes.

La jefa del Ejecutivo regional ha asegurado que la Ley de Memoria Histórica de 2007, impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, es "muy beneficiosa para la democracia" y que el parón en su aplicación en 2011, cuando Rajoy llegó a La Moncloa, demuestra que las leyes "son instrumentos, pero sin gobiernos que se encarguen de hacerlas cumplir, son papel mojado".

"La democracia, y el conjunto de derechos y libertades que hemos construido dentro de la democracia, ni es para siempre, ni se garantiza de manera automática. Eso lo debemos recordar todos los días. Y más desde que la ultraderecha ha vuelto a las instituciones de la mano del centro derecha, después de 40 años de salud democrática", ha afirmado.

"Ante el avance de la ultraderecha que hace que nuestras democracias liberales occidentales estén en peligro constante", ha recalcado que "hay que defender la democracia con firmeza, con convicción y con todos los instrumentos legales a nuestra disposición contra todos los ataques que constantemente sufre. Y la memoria democrática, como uno de los pilares de la misma, es una parte fundamental que merece toda nuestra atención".