Andreu dice que la UE debe considerar a las regiones socios "fundamentales" en diseño "Estrategia de Igualdad de Género"

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu ha afirmado que la Unión Europea "ha de considerar a las regiones y municipios socios fundamentales y estratégicos en el diseño, implementación y evaluación de la Estrategia de Igualdad de Género".

La jefa del Ejecutivo riojano ha participado, a través de un vídeo, en un seminario on line dirigido a jóvenes políticos europeos, denominado 'Gender parity in politics: the state of play ('Paridad de género en política: estado de la cuestión').

Organizado por la iniciativa europea Jóvenes Políticos Electos, se ha analizado con otros representantes europeos el estado de la igualdad de género en la UE. El seminario ha debatido los avances en igualdad de género en la Unión Europea y las últimas iniciativas lanzadas -como la Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025 o el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Andreu ha indicado en su intervención que aunque en la Unión Europea haya habido grandes avances en la igualdad, esta no se ha alcanzado plenamente en ningún país. "Persisten grandes retos en nuestra sociedad, como la violencia de género, la responsabilidad de los ciudadanos o las brechas en el ámbito del empleo", ha detallado.

En su intervención la presidenta se ha referido igualmente al dictamen sobre igualdad de género que el Comité Europeo de Regiones le ha encargado elaborar. El dictamen presentará la postura de las regiones y municipios europeos sobre la Estrategia de Igualdad Género de la UE que se aplicará en los próximos cinco años. De acuerdo con el calendario previsto, se someterá a un primer debate en la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC) el 9 de julio y su votación final se producirá en el Pleno del Comité de las Regiones del 13 y 14 de octubre.

El encuentro ha servido también para reflexionar sobre el papel de los entes locales y regionales a la hora de alcanzar los objetivos de igualdad. En ese sentido, Andreu ha recordado que las administraciones locales y regionales cuentan con competencias en materia de igualdad y gestionan un buen número de políticas asociadas a la misma. "El dictamen del Comité se hará eco de nuestras responsabilidades y pedimos que la Unión Europea nos considere socios fundamentales y estratégicos en el diseño, implementación y evaluación de la estrategia".

El seminario ha estado organizado por la iniciativa europea Jóvenes Políticos Electos (YEP, por sus siglas en inglés). El programa YEP es una iniciativa del Comité Europeo de las Regiones destinada a políticos que no sean mayores de 40 años y que ostenten un mandato a nivel local o regional. Entre sus principales objetivos están el intercambio de buenas prácticas, creación de redes o el debate sobre las oportunidades europeas para las regiones y municipios.