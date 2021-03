Andreu pide en el Día Internacional de la Mujer "unidad, confianza y seguir trabajando por la igualdad real"

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha pedido, ante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, "unidad, confianza y seguir trabajando por la igualdad real, todas juntas".

Andreu ha realizado estas manifestaciones en una entrevista en Radio Rioja Cadena SER, en el espacio 'La Primera Llamada'. Ha apuntado que se trata de "un día tan especial, que nos decimos hasta felicidades, enhorabuena, porque nos hace mirarnos y decir estamos aquí, trabajando y luchando todas por algo que nos compete, que es la igualdad".

Precisamente, se ha referido a la nueva Ley de Igualdad que se está tramitando en el Parlamento riojano, indicando que se busca que "sea consensuada, compartida, porque de esa manera se podrá aplicar desde el primer punto hasta el último". De ahí, que el borrador "aglutina todas las necesidades que tenemos en esta sociedad para llegar a la igualdad".

Una norma que trata de "evitar la brecha salarial, así como la brecha de género para acceder a cualquier puesto de trabajo o cargo, para trabajar en la igualdad desde la educación". En este sentido, ha dicho confiar en la "predisposición de los grupos parlamentarios" para "poder avanzar de manera ligera" y superando "los escollos" que puedan surgir.

Andreu ha afirmado que "esta pandemia ha trabajado en contra de las mujeres, con el cuidado de las casas, de los niños que no iban al colegio, o el cuidado a las personas mayores", para a continuación, expresar que la igualdad real "está lejos" y en determinados sectores o ambientes "más todavía".

"Se está hablando mucho de las manifestaciones, y aquí las que se realizaron en 2018 y 2019 son suficiente símbolo ya para demostrar que hay unión por las mujeres, con las mujeres para llegar sencillamente a esa igualdad, y así se vio".

"Afortunadamente las mujeres somos conscientes de la dificultad que estamos pasando, y esa dificultad es la pandemia, y sabemos que cuando hay más contacto hay más contagio y sabemos lo que tenemos que hacer, y hemos sido responsables", ha añadido la jefa del Ejecutivo regional.

"Las mujeres por encima de todo se han estado preocupando, más si cabe, en la pandemia de los cuidados, como para echar por tierra todo lo que se ha conseguido".

AGRESIÓN MACHISTA

Durante la entrevista, la presidenta riojana se ha referido a la agresión machista que ayer sufrió una mujer de 25 años en Logroño, al ser acuchillada por su expareja, un joven de 20 años, en el parque del Ebro. Ha lamentado estos hechos, al tiempo que ha puesto el acento en que "no cesa" la violencia machista, porque "a veces decimos que con la educación, en la que estamos trabajando, hará que las siguientes generaciones vendrán más preparadas" a la hora de afrontar las rupturas pero "vemos que no, porque - lo de ayer- son personas de 20 años, el agresor, y 25 años" la agredida.

No obstante, ha afirmado que "no hay que cejar, porque en cada rincón de la educación, desde Infantil, pero hay que seguir trabajando en ello, de forma continua, porque es la clave", dado que "en las familias no nos podemos meter para educar, ya que, desgraciadamente, hay familias que tienen como normalidad la violencia, el maltrato o el desprecio hacia la mujer, hacia la madre o hacia las hermanas, por lo menos hagámoslo en la educación".