Andreu pide al PP que "deje de alarmar" porque "nadie, ningún gobierno, impone en qué colegio se matricule a sus hijos"

El PP le ha dicho que "no haga trampas" en los datos en cuanto a la libertad porque "la 2ª opción siempre es impuesta y condicionada"

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha pedido al PP "que deje de alarmar a las familias" porque "nadie, ni gobiernos de izquierdas ni de derechas, nadie, impone ni puede imponer a los padres, madres y familias el centro educativo en el que tienen que matricular a los hijos". "Les pido que dejen de alarmar por el hecho de rascar unos votos", ha indicado.

Además, Andreu ha recordado a la bancada popular que "todavía" no se han publicado las listas provisionales del proceso de escolarización, por lo tanto, les ha pedido que "no especulen" para finalmente recordarles que, según los últimos datos, "se han atendido el 96 por ciento de las solicitudes formuladas en primer o segundo lugar".

Andreu ha respondido así a la pregunta realizada por el PP en la sesión plenaria que se está celebrando este jueves en el Parlamento de La Rioja. En concreto, Jesús Ángel Garrido (PP) ha querido saber "por qué la presidenta regional impone a los padres riojanos el centro en que deben matricular a sus hijos".

Durante su intervención, Garrido ha pedido a Andreu que "no presuma de políticas en favor a las familias" porque "no lo hacen". Además, ha criticado que con las políticas socialistas "se levantan muros donde antes no existían para acabar limitando la libertad de elección de los padres".

"Mañana se publicarán los listados provisionales de los niños de 3 años y por eso le preguntamos: ¿Cuántos padres van a poder matricular a su hijo como primera opción" y le ha pedido "que no haga trampas" porque "la segunda opción siempre es impuesta y condicionada".

También le ha pedido que "hable por datos desagregados, no por datos genéricos" y ha finalizado: "Si para implementar sus políticas debe encorsetar a las familias en ratios y muros, su modelo no merece la pena".

En su turno de respuesta, Andreu ha reiterado que "la elección de centro por parte de las familias es el criterio principal que tiene el Gobierno de La Rioja".

"La petición de las familias de manera preferente es la opción pero hay que ser conscientes de que no puede ser el único criterio porque choca con la limitación lógica de espacio físico de los centros. Es algo de cajón y el Gobierno de La Rioja lo tiene que organizar", ha afirmado la presidenta regional.

Por ello, "para afrontar un proceso de escolarización justo y equitativo se establecen criterios objetivos en los que priman, por ejemplo, la proximidad de la vivienda al centro escolar, o al centro de trabajo o la existencia de hermanos matriculados en el centro. Todos son criterios objetivos que un Gobierno debe afrontar", ha dicho.

Finalmente, ha lamentado, "me parece curioso que el PP vuelva siempre sobre la misma falacia y nunca pregunten, por ejemplo, por el refuerzo presupuestario en Educación que al final de legislatura llegará al 5 por ciento del PIB en inversión en educación, no preguntan nunca por el incremento de material y humano en la escuela rural o por la implementación de la FP en La Rioja. Este Gobierno sí se preocupa por la educación en La Rioja y las mayoría de las familias riojanas piensan igual".