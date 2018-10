Andreu se presenta a las primarias del PSOE para "cambiar" y "mejorar" La Rioja

Publicado 04/09/2018 13:50:36 CET

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Concha Andreu, ha confirmado su candidatura a las primarias del PSOE para encabezar la lista autonómica de la formación en las elecciones regionales del año que viene. Lo hace con el propósito de "cambiar" La Rioja y con el "anhelo de mejorar" la región.

La de Andreu es la primera precandidatura del proceso de primarias del PSOE cuya plazo para presentarse finaliza el 6 de septiembre. Ha afirmado, en comparecencia de prensa, que tiene "el claro convencimiento de que La Rioja necesita un cambio, y hay muchisimos riojanos que así lo piensan".

Además, ha apuntado que "tengo el deseo y el anhelo de conseguir que La Rioja sea mejor, de hacer una Rioja abierta al mundo, que no tenga ningún complejo, logrando una región reivindicativa".

En este punto, la precandidata ha señalado que al ser unas primarias abiertas esto "fomenta la competencia hace que los equipos finales sean equipos indiscutibles", al tiempo que ha reseñado que se considera una persona "abierta y nada dogmática, que hace que tenga claro que soy la candidata del PSOE, pero también quiero ser la candidata de los riojanos que quieran hacer mejorar La Rioja".

Andreu ha apuntado que aboga por conseguir "una Rioja que mire al futuro con optimismo, y que esté orgullosa de los valores positivos que tiene la región", así como que "progrese en igualdad", y que sea una comunidad que "crezca y genere riqueza, y que esa riqueza se reparta con justicia".

Por ello, ha destacado que busca una Rioja "próspera, abierta, moderna, competitiva, y que absorba conocimiento y también abierta a enseñar". Ha señalado que es una "candidatura ilusionante, que hace que me fije en lo bueno que se ha conseguido, porque no hay que mirar con rencor por el hecho de no haberlo practicado nosotros, pero sobre todo no repitiendo errores".

Finalmente, Andreu ha señalado que su equipo es el PSOE "donde hay gente extraordinaria", para a continuación apostar por la "cultura del esfuerzo" como uno de los ejes de su equipo.