Andreu (PSOE): "El Ejecutivo Ceniceros ha sido un Gobierno intrascendente e inexistente"

Publicado 23/07/2018 14:31:11 CET

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Parlamento de La Rioja, Concha Andreu, ha asegurado este lunes que el Gobierno de Ceniceros ha sido un gobierno "intrascendente e inexistente", con el que "estamos en la peor época de la historia de La Rioja, porque la comunidad ha perdido autoestima".

Andreu, en una rueda de prensa en la que, junto al secretario general del PSOE La Rioja, Francisco Ocón, han realizado un balance político de los últimos tres años, ha señalado "con Ceniceros ni ha mejorado el sistema ni el proyecto del PP para La Rioja, ya que el sistema clientelar sigue agarrado como una garrapata al Gobierno", y el proyecto de Ceniceros "no se ha desarrollado, porque en ningún momento hubo proyecto".

Es un gobierno "sin ganas, agotado, falto de ideas, de metas y ambiciones, y que no ha desarrollado espíritu combativo o reivindicativo alguno", la conclusión es la de un balance "lamentable" de un gobierno "intrascendente e inexistente".

El gobierno de Ceniceros "no ha desplegado plan alguno de desarrollo para La Rioja, ni legislativo ni ejecutivo, es por lo tanto de una incapacidad preocupante", en el que las promesas de su programa, "no se cumplen", los resultados, si no son buenos, "se ocultan", y los "retos se sustituyen por protocolos, para ir escurriendo el bulto y dejando pasar el tiempo".

El único objetivo económico para La Rioja era pasar del puesto 76 a estar entre las 60 primeras regiones europeas. Pues bien, el resultado es que no sólo no hemos crecido, sino que hemos retrocedido a puestos de cola cerca del 200. "Si estos resultados se dan en una empresa privada, el despido procedente del equipo sería lo más normal".

Para la líder del PSOE en la Cámara regional, en esta legislatura "hemos batido récords", ya que "no se ha iniciado ninguna obra nueva del Estado en La Rioja, estamos en la cola en el crecimiento económico del país, durante dos años consecutivos hemos sido los últimos en Producción Industrial, perdemos población en términos generales, tanto en el medio rural como en las ciudades, se invierte menos que nunca en los servicios públicos, no recuperamos inversión y estamos a niveles de hace 10 años y el turismo decrece, ya da igual si es nacional o internacional".

Andreu ha señalado que "la transparencia no ha llegado al Parlamento". El procedimiento de preguntas y peticiones de información "ha quedado obsoleto". El Reglamento "es absurdo" y lo peor es que el PP "no se da ninguna prisa en modificarlo". Un ejemplo "claro fue el que sufrimos con las plantaciones de viñedo y lo que tardamos en ver la información solicitada, más de tres meses". El Parlamento "se convierte más bien en obstáculo en vez de instrumento, sobre todo si lo maneja el ejecutivo".

Andreu, ha explicado que desde el PSOE hace 3 años "aspiramos a tener el gobierno para llevar a cabo medidas que revitalizaran y que impulsaran el crecimiento de nuestra tierra".

Ha citado en este sentido, iniciativas sobre la industrialización, el reto demográfico, el abandono de los jóvenes, las infraestructuras viarias, la Renta de Ciudadanía, la libre elección de profesional sanitario y de centro de salud, o la prescripción de medicamentos por parte de enfermería.

Se ha conseguido "visualizar el cachondeo del reparto del viñedo, y paralizar el reparto hasta que no se aclare el destino correcto de las autorizaciones", se ha trabajado "el turismo de excelencia" y se han creado cinco comisiones de investigación en el seno del Parlamento.

"Pero nada se ejecuta con celeridad", ha dicho Andreo, por lo que ha afirmado que esta legislatura "nos ha servido para comprender que los cambios no se pueden hacer desde las mayorías en el Parlamento, se hacen desde el gobierno, y este gobierno de Ceniceros ni ejecuta el mandato, ni coge el impulso que le damos".

A preguntas de los periodistas, Concha Andreu ha conformado que se presentará a las primarias del PSOE para la presidencia del Gobierno de La Rioja, y los hace "convencida de las medidas que hay que poner en marcha y con un equipo ilusionado para poder darle a La Rioja el impulso que necesita".

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA.

Por su parte, el secretario general del PSOE La Rioja, Francisco Ocón, se ha referido a que el Gobierno de España ha presentado unos nuevos objetivos de estabilidad 2019-2021 que ofrecen mayor margen fiscal, especialmente a comunidades autónomas y Seguridad Social.

El objetivo de déficit público para 2019 pasa del 1,3% al 1,8% del PIB y de estas cinco décimas, dos son para comunidades autónomas, dos para Seguridad Social y una para la Administración central. También se suavizan los objetivos de 2020 y 2021.

Ocón ha leído textualmente unas declaraciones: "esta flexibilización de los objetivos para el próximo trienio nos va a permitir alcanzar el equilibrio presupuestario de una forma más progresiva, lo que nos dará mayor capacidad para destinar más recursos al mantenimiento de los servicios públicos esenciales".

"Esto decía justo hace un año el consejero Domínguez respecto a la flexibilización de los objetivos de déficit propuesta por el gobierno Rajoy a los que votó favorablemente", ha dicho.

Y también ha leído textualmente lo dicho por Domínguez respecto a la flexibilización de las previsiones de déficit conseguidas y consensuadas con la UE por el gobierno Sánchez: "La Rioja ha votado en contra de los nuevos objetivos de déficit para los próximos ejercicios porque más déficit es más deuda y menos capacidad para sostener el Estado del Bienestar".

Para Ocón, "la incoherencia no puede alcanzar más altas cotas que lo dicho por Domínguez en nombre no de La Rioja, sino del PP". Una "auténtica vergüenza" que solo demuestra el "nulo interés" del gobierno Ceniceros por mejorar la vida de los riojanos, "oponiéndose a una medida que supone más recursos para educación, sanidad, servicios sociales e inversión". Concretamente "renuncian a 17 millones de euros", mientras quieren "perdonar" idéntica cantidad a los 2.200 riojanos que más recursos poseen a través de la eliminación del Impuesto de Patrimonio.

Esta actitud solo puede calificarse de "lamentable, patética y digna de un proyecto agotado que con el apoyo de Ceniceros camina con paso firme a disputar a VOX el voto de extrema derecha tras su congreso de este fin de semana", ha dicho.

Para Ocón, estar a favor de los nuevos objetivos significa estar a favor de que haya "más recursos para sanidad, educación, servicios sociales y pensiones y estar en contra, equivale a mayores ajustes y, por lo tanto, perjudica al Estado de bienestar".

"Tener un mayor margen fiscal también beneficiará a los ayuntamientos porque el Gobierno podrá ser más ambicioso a la hora de reformar la regla de gasto o de permitir que un mayor porcentaje de su superávit se destine a políticas sociales". Es cierto, el Partido Popular "puede tumbar con su mayoría absoluta en el Senado los objetivos de déficit, pero deberá explicar cómo es posible que el PP pida más ajustes de los que exige Bruselas". También Ciudadanos deberá explicar "qué le lleva a defender que las comunidades autónomas y la Seguridad Social dispongan de menos recursos", ha señalado.

Para Ocón, Ceniceros "solo ha pensado en los intereses de su partido, y son claramente contrarios a los de una mayoría de riojanos que se verían beneficiados por estos nuevos objetivos de déficit, que buscan un fortalecimiento del estado del bienestar sin dejar de perseguir la estabilidad económica".

Se ha referido, por último, al Congreso del PP, que, a su juicio, "ha decido ser un partido más pequeño, girando a la derecha para disputarle a VOX el voto de extrema derecha y todo con el apoyo de una de las partes del PP riojano". El PP "ha retrasado su reloj 30 años sobre la sociedad española", ha señalado Ocón.