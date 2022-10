Andreu, en referencia al PP: "Sin democracia interna, los partidos políticos no eligen al mejor"

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha lamentado este viernes que el "principal partido de la oposición -refiriéndose al PP- no tenga proyecto con el que confrontar" a la vez que ha asegurado que "sin democracia interna, los partidos políticos no eligen al mejor".

Concha Andreu ha respondido así a los periodistas en relación a la elección de Gonzalo Capellán como próximo candidato del PP riojano a la presidencia del Ejecutivo regional para las próximas elecciones de mayo de 2023.

Como ha reconocido la también secretaria general del PSOE riojano "yo no me voy a meter en los funcionamientos de los partidos internamente" pero "que sigan su ritmo, que sigan sin democracia interna que la ciudadanía se dará cuenta de que así los partidos políticos no eligen al mejor".

Así, ha finalizado, "allá ellos, yo mientras tanto sigo gobernando por el bien común y para poder celebrar Congresos como éste -en referencia al VIII Spanish Worm Meeting que se desarrolla hoy y mañana en el CIBIR- en donde se reúnen investigadores de gran calibre para sacar conclusiones que transmitir a la sanidad pública y que sigamos siendo punteros en nuestra comunidad autónoma en la investigación y en descubrimientos que refuerzan la sanidad".