Andreu "unifica" su liderazgo "social" con el liderazgo en el PSOE al encumbrarse como secretaria general

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Concha Andreu ya es candidata electa a la Secretaría General del PSOE riojano, un cargo que se hará efectivo en el XV congreso y con el que "unifica" el liderazgo "social" que ostenta, como presidenta del Gobierno, con el liderazgo en el Partido Socialista en La Rioja.

Será el último fin de semana de octubre, los días 30 y 31, y presumiblemente con la presencia del secretario general, y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cuando se haga efectivo el nombramiento de Andreu.

Hoy, en rueda de prensa, Andreu ha explicado que ha habido solo una candidatura (el hasta ahora secretario general, Francisco Ocón, no se ha presentado) pero ha subrayado que, "aún así, la respuesta de los militantes esta siendo extraordinaria".

"Lo que estoy viendo me hace muy feliz porque es un apoyo generalizado a este paso dado, que no me esperaba que fuera tan unánime", ha dicho.

Ha manifestado su deseo de un "partido abierto, en el que quepan todas las aportaciones". Sin querer adelantar nombres de su futuro equipo ha afirmado que "hay tantísimos militantes disponibles". "Hay muchas personas que quieren dar su aportación y hacerlo más grande", ha añadido.

También ha dicho: "Se releva la dirección del PSOE, pero la dirección del proyecto continúa".

Ha visto la necesidad de "un partido que apoye al gobierno" y la conveniencia de "unificar el liderazgo".

Javier Luis Sáenz de Cosculluela fue el primer secretario general del PSOE en La Rioja; le siguió Angel Martínez San Juan; a éste Francisco Martínez Aldama: a éste Cesar Luena y, por fin, Francisco Ocón.

Andreu será la primera mujer (también es la primera presidenta de La Rioja); algo que ha visto como "un símbolo de la normalidad". "Es normal que una mujer sea presidenta y secretaria general, es la evolución normal a la que hemos contribuido todas las mujeres", ha dicho.