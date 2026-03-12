ANPE apoya el incremento de 118 plazas docentes para reforzar la educación inclusiva y la escuela rural

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) - ANPE-RIOJA considera que el aumento de 118 plazas en las plantillas docentes supone "un paso importante para impulsar la educación inclusiva, mejorar la atención educativa y contribuir a la estabilidad de los Centros Rurales Agrupados (CRA) en La Rioja".

En este sentido, el sindicato valora especialmente "la apuesta de la Consejería de Educación por reforzar la educación inclusiva, en línea con el Decreto 43/2025 de La Rioja, que establece el marco para garantizar la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad del alumnado".

Por cuerpos serían, de Secundaria 48, Escuela Oficial de Idiomas -2 , Conservatorio 5, ESDIR 2, Maestros 54, Cuerpos Singulares de FP 11.

Este incremento alcanza, aproximadamente, 61 plazas en la plantilla orgánica de Atención a la Diversidad con 15 de Orientadores, 24 de Pedagogía Terapéutica, 9 de Audición y Lenguaje y 13 de Profesores de Servicios a la Comunidad.

Esta ampliación se produce tras el apoyo de ANPE, el 2 de diciembre de 2024, al nuevo Acuerdo sobre criterios de actuación en la confección de las plantillas de los centros docentes públicos no universitarios.

Por otro lado, el sindicato ANPE-RIOJA valora "positivamente" el incremento en torno a 30 plazas en la plantilla de los Centros Rurales Agrupados de la comunidad. La nueva Orden publicada el 27 de octubre de 2025 regula el marco legal, la organización y la estructura de estos centros, ampliando de forma significativa su plantilla orgánica, una medida que ya se ha hecho efectiva gracias al apoyo de ANPE.

"Aunque aún quedan líneas de mejora en las plantillas docentes" de La Rioja, ANPE-RIOJA continuará "defendiendo la creación de la especialidad de Audición y Lenguaje en los institutos, como ya ocurre en otras comunidades autónomas, la designación de puestos de difícil desempeño y la reducción de la ratio alumno-profesor en Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, con el objetivo de seguir avanzando hacia un sistema educativo más equitativo, inclusivo y de mayor calidad para todo el alumnado".