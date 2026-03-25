ANPE-Rioja exige más inversión en FP pública y una reforma urgente del proceso de integración del profesorado técnico

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE-Rioja ha reclamado este miércoles a la administración regional "un compromiso real y efectivo con la Formación Profesional en la red pública, basado en una inversión suficiente y una planificación rigurosa de las infraestructuras educativas".

Asimismo, ha exigido al Gobierno central "la revisión del proceso de integración del profesorado técnico de FP para corregir las desigualdades generadas en los últimos años".

ANPE considera "prioritario impulsar la construcción de nuevos centros integrados de Formación Profesional que permitan dar respuesta al crecimiento de estas enseñanzas y a la creciente demanda del alumnado".

Del mismo modo, el sindicato advierte de "la necesidad urgente de ampliar y modernizar los institutos de educación secundaria que actualmente imparten ciclos formativos, muchos de los cuales presentan una situación de saturación y obsolescencia".

Esta falta de inversión, como señala en un comunicado, "está dificultando la implantación de nuevos ciclos formativos y limitando el desarrollo adecuado de los ya existentes, impidiendo que se impartan en condiciones óptimas".

En este sentido, ANPE subraya que "los espacios educativos deben adaptarse a las necesidades reales de la FP, con instalaciones actualizadas, bien equipadas y acordes a las exigencias técnicas de cada especialidad".

El sindicato también destaca "la importancia de reforzar la formación del profesorado de FP como elemento clave para garantizar una enseñanza de calidad, alineada con la evolución del tejido productivo".

Por otro lado, ANPE critica que "el proceso de integración del profesorado técnico de FP en el cuerpo de Secundaria, regulado a nivel estatal, ha resultado incompleto y está generando importantes desigualdades".

En concreto, alerta de "la situación del profesorado interino sin titulación universitaria, que se enfrenta a un riesgo real de exclusión del sistema educativo ante la falta de soluciones claras por parte de las administraciones".

Asimismo, señala "la discriminación existente en las especialidades del denominado cuerpo 598, donde docentes con la misma formación y funciones perciben retribuciones diferentes en función del momento en que accedieron a la función pública, lo que ha generado una brecha salarial difícilmente justificable".

Como medida inmediata, ANPE propone "la implantación de un complemento nivelador que permita corregir estas diferencias retributivas, una solución viable desde el punto de vista legal y aplicable mediante normativa autonómica".

El sindicato advierte de que "la actual situación está provocando inseguridad profesional, desigualdades y una creciente fragmentación territorial, incompatible con un sistema educativo equitativo y cohesionado".

Por todo ello, ANPE exige "un cambio de rumbo urgente que garantice una apuesta firme por la Formación Profesional pública, tanto en el ámbito autonómico como estatal".

"No actuar supondrá consolidar carencias estructurales que limitan el desarrollo de la FP, reducen oportunidades para el alumnado y debilitan un sector estratégico para el futuro económico y social", señalan desde la organización.

ANPE, sindicato más representativo a nivel nacional y autonómico, reafirma "su compromiso con la mejora de las condiciones del profesorado y la calidad del sistema educativo riojano".