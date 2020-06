Antoñanzas justifica en aforo, coste de puesta en marcha y seguridad la no apertura de las piscinas de El Cortijo

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, ha justificado este jueves en el aforo reducido, de 45 personas; el coste para la puesta en marcha, 44.000 euros; y la seguridad, tanto en los accesos como en el interior de las instalaciones, la no apertura este verano de las piscinas del barrio logroñés de El Cortijo.

Así lo ha dicho el edil en una comparecencia por urgencia a petición propia, que ha cerrado el pleno ordinario del mes de junio del Ayuntamiento de Logroño, que se ha celebrado este jueves. Unas explicaciones, ha dicho, "para poner sobre la mesa asunto complejo,que nos ha llevado muchas dificultades, pero tras las que es una alegría decir que se va a poder poner en marcha las instalaciones deportivas municipales este verano".

Ha reconocido que "va a ser un verano distinto, con otras costumbres", como cita previa para ir a una piscina, pero se ha mostrado convencido de "poder ofrecer el mejor verano, con el mayor aforo y las mejores garantías".

En este sentido, ha apuntado a la existencia de "varios condicionantes: muchas familias, dada la situación, no se van a ir de vacaciones, en primer lugar". En segundo término, ha apuntado a "la propia financiación de Logroño Deporte, que va a devolver medio millón de euros por cursos o abonos, y ha dejado de ingresar 1,3 millones de euros, además de las indemnizaciones a las que se van a tener que hacer frente".

Pero, con todo, ha valorado que "no se ha dejado de prestar servicio, porque se pidió tener instalaciones dispuestas para un posible uso sanitario, lo que, felizmente, no ha sido necesario".

Y, como tercer condicionante para "dar alternativa de ocio este verano", como ha apuntado el concejal, "es el propio COVID-19, que limita el aforo al 30%". Por eso, "de las 34 instalaciones de Logroño Deporte se van a abrir solo 5, seis si se cuenta el campo de Varea durante un mes, por el play off de Tercera División de fútbol".

"Se va a abrir con la máxima seguridad y el máximo esfuerzo", ha dicho Antoñanzas, que ha detallado que las instalaciones son el campo de golf, "gestionado por una empresa"; Lobete, "único polideportivo que va a abrir, y no completo"; Las Norias, "también con limitaciones"; la piscina de Varea, "que tiene condiciones y está nueva, y va a permitir dar servicio a deporte de base".

A ello ha sumado la nueva instalación en Pradoviejo, con una actuación por 20.000 euros para habilitar 10.400 m2 más, "para unas 2.000 personas mínimo" y que "también va a permitir usar el Frontón Titín III para cursos y otras actividades". Y así, ha comparado que "el aforo de Pradoviejo al 50% es 15.000 personas; el de Las Norias, 4.500 personas".

Por contra, ha lamentado que, como "muchas piscinas municipales no van a poder abrir o comunidades de vecinos también han planteado dificultades", entre las 29 instalaciones que no se van a abrir, están las pisincas de El Cortijo, que, en este momento, tiene 150 abonados a Logroño Deporte.

Ha recordado que es una instalación construida a finales de los años 80 "que tendría un aforo de 45 personas, que genera problemas de seguridad para flujos de entrada y salida, que tiene unos vestuarios con una entrada nada más, o un vaso de chapoteo no tiene valla perimetral". Ha añadido que "abrirla costaría 44.500 euros, y no permite ofrecer cursos ni ampliarla de ninguna manera".

Por contra, el edil de Deportes ha reseñado que, para los vecinos de El Cortijo que sean abonados a Logroño Deporte, "se va a poner a disposición el resto de instalaciones municipales o las de La Isla, por un acuerdo con el CD Berceo, sin sobrecoste ninguno".

"Nuestra obligación es ofrecer los mejores espacios, los más amplios y los más seguros, y tras estudiar todas las instalaciones, lo que podemos abrir con seguridad son esas cinco. Debemos sentirnos orgullosos porque vamos a tener oferta de ocio variada, no olvida a nadie y ofrece flexibilidades para todos", ha afirmado Antoñanzas, cuyas palabras han sido protestadas al finalizar por un grupo de vecinos de El Cortijo con pitos y algún grito en contra.

En el turno de grupos, la concejala de UP Amaya Castro ha afirimado "entender las quejas de vecinos no solo de El Cortijo", pero ha defendid que "el concejal ha explicado motivos de decisión, y nos parecen suficientes". "El coronavirus ha traído decisiones que no han gustado, y lo entendemos. Solo 5 de 34 instalaciones van a estar operativas, no olvidemos que 33 municipios riojanos no van a abrir piscinas, porque lo importante es mantener la salud y la seguridad", ha dicho.

Desde Ciudadanos, su portavoz Marisa Bermejo ha lamentado decisiones "sin reflexión y planificación" por lo que ha pedido "la reconsideración urgente de planteamiento para las piscinas". Y, como propuesta, frente a "la aglomeración de 15.000 personas que prevén en Pradoviejo", ha planteado los accesos en tres turnos: mañana, mayores; mediodía, trabajadores; y tarde, jóvenes y familias.

El concejal del PP Pablo Santaolalla ha manifestado su "sorpresa" porque, en lo económico, "los 44.000 euros de apertura es el mismo presupuesto de siempre" y ha argumentado que, en cuanto al aforo, "según la ficha de Logroño Deporte, el aforo total es de 455 personas, con lo que, en Fase 2, el 30%, sería 136, y en la Fase 3, 228 personas".

A ello ha unido que "hay dos piscinas, en las que, contando con entre 2 y 2,5 metros por persona, cabrían a la vez entre 110 y 120 personas en el agua". "Sus excusas no son ciertas, son con datos inexactos, y esto es un trato discriminatorio a El Cortijo, imponiendo rentabilidad económica sobre rentabilidad social", ha afirmado.

Por el PSOE, la concejala Carmen Urquía ha afirmado "entender" las razones delos vecinos de El Cortijo, "pero queremos hacerles entender que nuestras razones son de índole sanitaria y también economica, hay que reflexionar sobre prioridades en momentos como éste, parece que la Fase 3 trae la normalidad, pero no es la normalidad de hace un año".

"Apostamos por la prevención, no estamos en Logroño en una situación diferente de los 33 ayuntamientos que no van a abrir, todos por seguridad y prevención. Y aunque somos conscientes del perjucio, vamos a tener las piscinas del Berceo, con carné gratuito y personal el verano. Estamos haciendo un gran esfuerzo por abrir espacios deportivos y de ocio, con el objetivo de preservar la salud principalmente", ha dicho.

En respuesta a estas intervenciones, Rubén Antoñanzas ha apuntado que los aforos "los marca la ley", por lo que ha rechazado las cifras del PP, y, a la propuesta de turnos de Ciudadanos, la ha calificado como "ocurrencia".

Para cerrar el debate y el pleno ha intervenido el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, que ha agradecido "el trabajo y responsabilidad de todos los concejales" y ha señalado que "en próximos meses, habrá que tomar decisiones no populares ni fáciles porque las nuevas situación harán que tengamos que ajustar necesidades y prioridades".

Sobre temas anteriores de la sesión, se ha dirigido especialmente al portavoz del PP, Conrado Escobar, cuando ha hablado sobre temas de educación, afirmando que "a todos nos interesa la educación, pero nos ha tildado de caprichosos, sectarios, deshonestos....no estamos en eso".

"Queda mucho por hacer en educación, todos estamos interesados en que educación siga siendo ascensor social para gente más vulnerable. Esta comunidad merece decidir qué educación hace falta para nuestros críos en el futuro. Pensar entre todos qué significa ciudad que educa, más dialogo con más pausa", ha finalizado el primer edil logroñés.