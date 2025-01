Antoñanzas (PR+) acusa al Gobierno municipal "de faltar a la verdad con el proyecto de la antigua estación"

LOGROÑO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha acusado al Gobierno municipal de "faltar a la verdad" con el proyecto de recuperación de la vieja estación de autobuses y de "usar las redes sociales de la institución municipal con fines partidistas".

"Hoy vengo a defender y a demostrar que todo lo que he afirmado es cierto y que por parte del Gobierno, una vez más, se ha engañado a la ciudadanía con asuntos que tienen que ver con fondos europeos y con proyectos de ciudad", ha afirmado Antoñanzas.

El portavoz regionalista se ha centrado en tres documentos: las bases de la convocatoria del concurso de ideas, que es lo que se pidió a los estudios de arquitectura para presentar sus ideas; el pliego de prescripciones técnicas para la redacción del proyecto, que se adjudicó el 30 de diciembre de 2024; y un informe interno de la Dirección General de Arquitectura del 18 de diciembre de 2024, en el que se detalla el acuerdo entre el equipo de Gobierno y los redactores del proyecto para que el jardín sea a cota cero.

REBAJAR EL JARDÍN "VARIOS METROS"

Antoñanzas ha recordado que el proyecto que ganó el concurso de ideas en abril de 2024 planteaba excavar la zona de las dársenas para rebajar el jardín varios metros. "Queda claro que lo que el Ayuntamiento premió es el proyecto que el alcalde presentó donde se rebajaba el parque y se eliminaban los forjados entre la planta baja y la planta sótano. Es más, el acta del jurado valoró como destacable la solución de bajar una planta, mediante excavación", ha subrayado.

Sin embargo, tanto en el pliego como en el informe municipal, se explica que no pueden actuar en los locales porque no se han solicitado los permisos preceptivos a la comunidad de propietarios.

"Desde que se resolvió el concurso hace nueve meses nadie ha pedido las autorizaciones que son necesarias en cumplimiento de la Ley de Propiedad Horizontal. Esa es la razón por la que no se puede actuar en los bajos, tal y como pedía el proyecto", ha fundamentado el edil riojanista.

Por ello ha acusado a la portavoz del Gobierno de "faltar a la verdad". "Hoy demuestro a la ciudadanía de Logroño que quien ha faltado a la verdad es la portavoz del Gobierno porque el jardín será a cota cero y no podrán actuar en los bajos porque no han tramitado los permisos con los propietarios. Lo peor de todo es que la portavoz conocía el informe porque el director general deja claro que en las reuniones que se mantuvieron durante la fase de negociación había representantes de la Corporación municipal con los ganadores del concurso de ideas", ha asegurado.

Al igual, ha insistido en que las bases del concurso no recogen que el proyecto se va a realizar por fases. "Como no tienen los acuerdos con los propietarios y ven que no llegan a cumplir los plazos con Europa, ahora, justifican un proyecto por fases porque la ayuda no incluye los sótanos", ha incidido el edil riojanista.

"Es una bomba de humo por parte del Gobierno, que lo único que demuestra es lo nerviosos que están con este tema o la desidia con la que han trabajado este asunto", ha afirmado Antoñanzas, quien ha insistido en que "siempre, tanto en las bases como en la redacción del proyecto se habla de adecuar plantas bajas y sótanos y todos sabíamos que una parte de la financiación tenía que ser municipal. La única razón por la que no se actúa es porque no tienen los permisos por imperativo legal, como dice el propio director general".

"PERJUICIO A LA CIUDAD"

Dadas las circunstancias, Antoñanzas ha dicho que podría presentar un recurso, ya que se ha provocado un perjuicio a la ciudad y al resto de los participantes porque el diseño que ganó no es el que finalmente se va a hacer.

Sin embargo, ha matizado que no va a exponer al Ayuntamiento de Logroño a perder 2,6 millones de euros porque demoraría toda la tramitación administrativa y la recuperación de un espacio que terminaría degradándose.

Al igual, ha reclamado al equipo de Gobierno "que deje de usar las redes sociales del Ayuntamiento de Logroño para arremeter contra un concejal de la Corporación municipal".

"Es la primera vez que se han utilizado las redes municipales para criticar a un miembro de la Corporación y dar información que no es veraz. Tengo que recordar al equipo de Gobierno que son las redes del Ayuntamiento, de toda la Corporación, y que el Partido Riojano forma parte de la misma. No se puede utilizar de forma partidista lo que es de todos y todas", ha censurado.