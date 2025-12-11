Antoñanzas (PR+), sobre Por La Rioja: "Quieren atacar al único partido que defiende realmente los intereses de La Rioja"

Archivo - Rubén Antoñanzas. - Antonio Muñoz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha afirmado este jueves, sobre las críticas que ha recibido su formación por parte de Por La Rioja, que "entiendo que quieren atacar al único partido que hoy defiende realmente los intereses de la comunidad".

Así ha respondido Antoñanzas a preguntas de los medios de comunicación después de que, esta misma mañana, la secretaria general de Por La Rioja Sonsoles Soriano ha apuntado son la única "opción que, de verdad, piensa en La Rioja y en los riojanos" y que tiene "la esperanza de llevar un voto riojano" a los órganos nacionales.

Con respecto al Partido Riojano, el también miembro de Por La Rioja, Miguel Gómez Ijalba (ex del PR+) ha considerado que quienes lo dirigen ahora lo han llevado "a la muerte" y ha asegurado que "no representa a nadie, sólo a dos personas, ni siquiera al concejal de Logroño".

Por su parte, Rubén Antoñanzas ha reseñado que "lo que está absolutamente claro es que el Partido Riojano lleva más de 40 años defendiendo a La Rioja, que no hemos nacido de ninguna extisión de un partido de derechas, que somos un partido que está defendiendo día a día los intereses de La Rioja y de Logroño".

Y, ha añadido, "hablando de lo que me corresponde a mí, creo que estamos haciendo la política más útil para los vecinos y vecinas de esta ciudad, planteando iniciativas absolutamente realistas y que se sustentan en reflexiones, además de que estamos haciendo también una labor importante de control".

Por eso, ha dicho que "estoy seguro que lo hacemos con el beneplácito de la ciudadanos, puedo hablar de lo que estamos haciendo y de por qué somos importantes en el PR+ y de por qué los riojanos y los logroñeses nos dan constantemente su confianza para que sigamos representándolos en este Ayuntamiento".

"Luego hay otras formaciones políticas que entiendo que los riojanos decidieron que no querían que les representasen y entiendo que quieran atacar al único partido que realmente hoy en La Rioja está defendiendo los intereses de esta tierra y sobre todo llamando la atención en que hay que hacer políticas para los de aquí y por los de aquí", ha concluido Antoñanzas.