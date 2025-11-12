Antoñanzas (PR+) ve como un "maquillaje" la salida de Sáinz de Festejos y cree que el alcalde "se ha quedado corto"

Archivo - El concejal del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas - Antonio Muñoz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, ha visto como un "maquillaje" la salida de Miguel Sáinz de la Concejalía de Festejos y ha considerado que el alcalde, Conrado Escobar, "se ha quedado corto".

Antoñanzas, preguntado en una rueda de prensa sobre otro asunto, ha recordado cómo Miguel Sáinz "ya perdió la Concejalía de Deportes" después de que su gestión fuera "incrementar el gasto".

Ahora, ha seguido, pierde la de Festejos después de los "peores San Mateos de los últimos años" y con "muchos contratos que se han hecho de forma absolutamente irregular", además de "un incremento de gasto desproporcionado sin mejora".

"Me preocupa", ha añadido, "que se quede con un área que es todavía muy sensible, como es todo el tema que tiene que ver con el comercio de esta ciudad".

Y, sobre todo, ha señalado: "Me parecen muy sorprendentes las declaraciones del alcalde, ayer, cuando donde dijo que se va a centrar en la parte política".

Eso significa, ha visto, que "estamos pagando el segundo sueldo político más alto de este ayuntamiento para que haga política del Partido Popular".

"Pues mire, eso que lo financien desde otras vías, pero no tiene ningún sentido que lo paguemos los logroñeses", ha clamado.

Por último, ha informado de que ayer llamó a Laura Rivas, que se hará cargo de Festejos, para "darle la enhorabuena por este ascenso" y decirle que en el PR+ tienen "muchas ideas e iniciativas".