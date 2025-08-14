Antoñanzas reclama a Escobar una "escucha activa" a ciudadanos, colectivos y asociaciones

Archivo - El concejal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Riojano (PR+) Rubén Antoñanzas ha reclamado al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, una "escucha activa" a ciudadanos, colectivos y asociaciones.

Antoñanzas ha ofrecido una rueda de prensa bajo el prisma del dicho 'dime de lo que presumes y te diré de lo que careces'. Y es que, a su juicio, Escobar presume de una escucha que no practica.

"No podemos olvidar", ha dicho, "que prometió que iba a gobernar como si no tuviese mayoría absoluta". Sin embargo, ha añadido, no sólo no está escuchando a los miembros de la oposición sino que tampoco lo está haciendo a los diferentes colectivos y asociaciones.

Se ha mostrado "preocupado por esa falta de escucha a los colectivos de la ciudad". Ha citado el vecindario del Campillo, y la Federación Riojana de Fútbol, "pidiendo la ampliación del Mundial 82 y en contra de ese conciertódromo".

También ha señalado a las asociaciones de vecinos de Madre de Dios y San José "que están absolutamente indignados porque no saben absolutamente nada de lo que tiene que ver con el avance de la anunciada zona de bajas emisiones".

Ahora, ha dicho, se va a anunciar una modificación puntual de la Ordenanza de Participación Ciudadana, ante lo que ha defendido "que no hace falta un acuerdo puntual sino un compromiso de todas las fuerzas políticas municipales para trabajar en favor de toda la ciudadanía".

Ha visto "muy importante" dar una vuelta a las juntas de distrito, "porque", ha creído, "no están siendo suficientemente efectivas para garantizar la participación de la ciudadanía".

Ha anunciado que propondrá que, en el Portal de Transparencia en la web municipal, "se informe correctamente a la ciudadanía, en tiempo real, que se puedan saber los ciudadanos cómo están sus solicitudes, si realmente se han analizado".

También, "cuáles son esos motivos por los cuales esas sugerencias o esas propuestas no están atendidos" y que tanto desde la oposición como el propio Gobierno local tengan "un registro claro de qué es lo que nos está demandando la ciudadanía".