El aparcamiento del entorno de la calle Comandancia de Logroño vuelve a estar abierto al público - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tras la finalización de las excavaciones arqueológicas en el entorno de la calle Comandancia de Logroño, el aparcamiento anexo ha sido reabierto esta mañana al público.

El espacio, de estacionamiento regulado para residentes (zona verde), vuelve a estar operativo tras finalizar los trabajos de análisis del subsuelo para comprobar los restos arqueológicos y el posterior cubrimiento y pintado de las plazas de aparcamiento.

Las excavaciones realizadas en el área sur del PERI 'Excuevas-Cuarteles' tenían como objetivo profundizar en el conocimiento de la realidad arqueológica de este entorno, así como incorporar la documentación correspondiente al expediente del Proyecto 1521, que permitirá transformar el corazón de Logroño y potenciar el entorno del Revellín y Valbuena como espacio de convivencia y encuentro.