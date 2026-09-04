Aplazamiento de REDOX Fest previsto para este sábado en Logroño

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Juventud informa de que el REDOX Fest, previsto para este sábado 5 de septiembre en el Paseo del Espolón de Logroño, queda aplazado "por causas ajenas a la organización".

Desde Cruz Roja, a través de un comunicado, han lamentado las molestias que este cambio pueda ocasionar, especialmente teniendo en cuenta la proximidad de la celebración del evento, y "pedimos disculpas tanto a los medios de comunicación como a las personas, entidades y colaboradores que tenían previsto participar o acercarse a esta cita".

La voluntad de la organización "es celebrar REDOX Fest en una nueva fecha, que se comunicará próximamente tan pronto como quede confirmada. Agradecemos vuestra comprensión y colaboración en la difusión de este cambio para evitar desplazamientos o confusiones".