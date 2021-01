Aprobada la integración de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Logroño en el Consejo Social de la ciudad

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado por unanimidad, en la sesión plenaria del mes de enero que se está desarrollando este jueves, la integración de la Federación de Asociaciones de Vecinos en el Consejo Social de la ciudad.

Una aprobación que supone modificar el Reglamento de este organismo en el punto relacionado con su composición, algo que, como ha recordado el concejal de Participación Kilian Cruz-Dunne, ya se cambió, en abril de 2018, para introducir a un representante de los autónomos de la ciudad.

Ahora, y tras la petición de la propia Federación, se le da el visto bueno a su inclusión en el Consejo. "La mayor participación del tejido asociativo es esencial para dar una mejor visión de la ciudad a corto, medio y largo plazo, y desde todas las perspectivas", ha considerado el concejal.

Para el portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, "para este Gobierno es fundamental la participación, pese al 'mantra' que exhibe siempre la oposición como crítica", ya que, a su juicio, "abrir el Consejo a cada vez más representantes de los vecinos demuestra realmente la creencia en la participación".

Ha aprovechado para dar la bienvenida al presidente de la Federación, Paco Herce, algo que también ha hecho la concejala de UP Amaya Castro, o el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Tricio, quien ha valorado que la entidad "lleva dos años peleando para ello", al tiempo que ha abogado para que "las propuestas se tengan de verdad en cuenta para mejorar Logroño".

Para el concejal del PP Ángel Sáinz Yangüela, "estamos de acuerdo porque se trata de una nueva voz en el Consejo, con lo que eso supone de ampliar debates y genera amplios consensos", aunque ha planteado sus "dudas de que de verdad este equipo de Gobierno quieran esto", algo que ha ejemplificado en la "falta de participación" en proyectos como la candidatura a la Ciudad Verde o la estrategia de Calles Abiertas.

"Abandonen la idea de que el Consejo es un mero trámite para llevar los presupuestos cada año. No teman llevar asuntos de interés vecinal, aunque no siempre las voces les sean favorables", ha apuntado el edil 'popular', a quien Kilian Cruz-Dunne ha rebatido asegurando que "no es un órgano de trámite, es un órgano consultivo".

De este modo, el Consejo contara con miembros natos como el alcalde de Logroño, portavoz del Gobierno Municipal, oncejal de Participación Ciudadana y los portavoces de los Grupos Municipales con representación en el Pleno del Consistorio.

Y, como miembros nombrados en pleno, estarán 10 vecinos con una especial relevancia o representación ciudadana en los ámbitos social, cultural, económico, deportivo, vecinal y asociativo en general (cuya propuesta de nombramiento corresponde a 3 vecinos nombrados por la Junta de Gobierno Local y 7 designados a propuesta de los distintos grupos políticos en proporción de su presentación en el Pleno municipal); 13 representantes de la ciudad propuestos por sus respectivas asociaciones.

Este bloque contaría con dos representantes por los sindicatos con mayor representación, uno por la Federación de Empresarios de La Rioja, uno por las asociaciones de trabajadores autónomos de Logroño, uno por la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, uno por la Universidad de La Rioja, uno por la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, uno por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Logroño, uno por el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, uno en representación de las entidades financieras de la ciudad, uno en representación de las asociaciones de discapacitados, un miembro con voz, pero sin voto, y un secretario general del Pleno.

Ahora, se procederá a la publicación de esta modificación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), con un período de información pública que tendrá una duración de 30 días. En el supuesto de que en el plazo habilitado no se presente ninguna reclamación este acuerdo de aprobación inicial será definitivo.

ESTRATEGIA DE SALUD.

Por otro lado, también se ha acordado por unanimidad en el Pleno ordinario de hoy, jueves 14 de enero, iniciar los trámites para la adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

La pertenencia del Ayuntamiento de Logroño a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud contribuirá a la implementación de actuaciones de impacto para la ciudad en el ámbito de mejorar la salud y prevención de enfermedades.

Esta adhesión permite situar a Logroño en una red institucional nacional que cuenta con posicionamiento estratégico y experiencia en proyectos similares, y no supone coste económico alguno.

Esta estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas como buenas prácticas y basadas en la evidencia científica, dirigidas a promocionar la salud, prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad, y actúa de manera integral durante todo el curso de la vida sobre factores como la actividad física, la alimentación, el tabaco, el alcohol y el bienestar emocional, teniendo en cuenta los entornos en los que vive la población y con vocación de universalidad de las intervenciones.

Las actuaciones de la primera fase de esta estrategia consisten en facilitar información de calidad para que todas las personas puedan desarrollar estilos de vida saludables, apoyado en "el consejo integral en estilos de vida saludables", con recomendaciones y apoyo a la ciudadanía sobre cómo hacer que sus estilos de vida sean más saludables.

Asimismo, se incluye facilitar la información y colaboración de los recursos disponibles en la zona para promover estilos de vida más saludables, coordinando los recursos ofrecidos en el entorno sanitario con los disponibles en la comunidad y en el entorno educativo. De esta manera, se vincula el consejo en estilos de vida a los recursos comunitarios.

Estas acciones se focalizarán en la población infantil, durante el embarazo y la lactancia y en la población adulta. Por otra parte, para la población mayor de 70 años se desarrollarán planes de seguimiento individualizados para la mejora de la salud y la prevención de la fragilidad, entendida como una situación de mayor vulnerabilidad y de riesgo para la discapacidad y dependencia en las personas mayores. La finalidad es que la población mayor mantenga el mayor nivel de autonomía el máximo tiempo posible.