Aprobada la licitación "inmediata" del proyecto pasarela Los Lirios con las críticas PSOE y UP que hablan de oportunismo

El alcalde ha tomado la palabra para indicar que "tengo dudas de que si el PP gana las próximas elecciones, que no lo va a hacer, haga la pasarela"

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la moción del PP en la que solicitaba la licitación "de manera inmediata" del proyecto de la pasarela de Los Lirios sobre la A-13 para tenerla antes del cierre de presupuestos de 2023. Una pasarela que, a juicio del PP, "se debe hacer por dignidad y por ciudad". La moción ha contado con los votos en contra del PSOE y Unidas Podemos quienes han sido críticos en su exposición por el "oportunismo del PP".

Durante el debate ha tomado la palabra también el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, quien ha dejado claro que "en su programa electoral no prometimos una pasarela en la zona de los Lirios" pero "en estos dos años y medio se ha mejorado, quizás de manera insuficiente, ese paso y es más seguro".

"Ahora hay un semáforo y una actuación que permite cruzar con más seguridad" y ha indicado que "tengo dudas de que si el PP gana las próximas elecciones, que no lo va a hacer, haga la pasarela de Los Lirios. Nosotros vamos a intentar seguir mejorando la vida de los vecinos de Los Lirios".

Previamente a la votación se han presentado varias enmiendas por parte de Cs y PR+. Únicamente se ha admitido la del PR+.

LOS VECINOS: "NO NOS MANIPULA NINGÚN PARTIDO POLÍTICO"

Antes del debate, y en representación de la Asociación de Vecinos de Los Lirios, Juan Manuel Zaldivar, ha querido dejar claro que "ningún vecino ha sentido seguridad en ese punto de cruce del barrio ni ningún conductor". Además, ha asegurado, "a esta asociación no le manipula ningún partido político".

En su exposición, ha continuado, "a los ciclistas los intentan desviar y la instalación del semáforo ha fracasado, no solo porque el Ayuntamiento de Logroño no ha cumplido su palabra, si no porque no se ha velado a favor de los vecinos".

Así las cosas, ha afirmado, "hoy tienen la oportunidad de corregir un error y poner al peatón y ciclista en el centro del debate".

Finalmente, les ha pedido a los políticos que "hablen con los logroñeses y reflexionen porque allí viven los más jóvenes de la ciudad y son los que crean futuro. Estamos a tiempo".

RESPONSABILIDAD "COMPARTIDA"

Durante la presentación de la moción, el concejal del PP, Ángel Sáinz Yanguela, ha explicado que "entre todos hay una responsabilidad compartida en el hecho de que la pasarela de Los Lirios hoy no sea una realidad".

Además, ha continuado, a año y medio de que termine la legislatura, desde el PP critica que el equipo de Gobierno "no cumple sus promesas". De hecho, ha dicho, "prometieron poner dos semáforos dando por hecho de que con eso se solucionaban los problemas pero solo pusieron uno y, además, fue un experimento, un capricho y un error".

Ante ello ha apelado "al compromiso del PSOE" y solicita que se plantee la solución que les piden los vecinos" por lo que han propuesto que el pleno apoye la licitación de manera inmediata el proyecto de la pasarela para poderla tener antes del cierre de presupuesto de 2023.

"EL PP UTILIZA A LOS VECINOS"

En el turno en contra ha tomado la palabra el concejal de Unidas Podemos, José Manuel Zúñiga, quien ha criticado que el PP "utiliza a los vecinos para atacar a la junta de Gobierno" y ha recordado que los populares "han tenido muchos años para hacer la pasarela".

Además, ha justificado su turno en contra, porque "hablamos de una intervención de 2 millones de euros, gasto importante cuando pueden invertirse en cuestiones mejores para el beneficio de todos los logroñeses".

Zúñiga ha criticado así la posición del PP y ha lamentado que el PR+ también "caiga en su trama".

EL PR+, A FAVOR

En el turno de portavoces, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha explicado que las medidas impuestas por el equipo de Gobierno para solucionar la situación en Los Lirios "pretendían ver si conseguían dar respuesta a los problemas de los vecinos pero se han visto que no funcionan". Por ello ha justificado su voto a favor "con conciencia y convencido de que esta situación es algo a lo que nos hemos comprometido con los vecinos. Queremos solucionar de una vez por todas este tema que forma parte de nuestros compromisos".

En el caso de Cs, Rocío Fernández, ha recordado al PP que "ellos también tuvieron tiempo de hacer esta paso seguro en los Lirios" y "no lo hicieron". Además, ha indicado, "nuestra enmienda quería dar certezas a este compromiso que expresamos con los vecinos" pero ha lamentado que no la hayan querido aceptar.

"Han votado en contra aún sabiendo que el actual equipo de Gobierno no va a mover un dedo para hacer la pasarela", ha afeado Fernández.

Aún así "y por coherencia -ha añadido- votaremos a favor de la moción porque nos importan los vecinos".

SEGUIMIENTO MENSUAL

Por parte del PP, su portavoz, Conrado Escobar ha tomado la palabra para defender que Los Lirios "necesita ya una pasarela peatonal que conecte con seguridad este barrio" y si esta moción prospera hoy "haremos para tranquilidad de los vecinos un seguimiento mensual para que se cumpla y preguntaremos a partir de abril por cada uno de los trámites que hoy se van a aprobar, la redacción del proyecto, la licitación, la partida presupuestaria, la contratación de la obra... porque, además, sabemos que hay dinero para ello".

A esas alturas, ha defendido Escobar, "el asunto de la pasarela de Los Lirios solo admite el discurso de los hechos y una actitud: la determinación. En marzo de 2022 la construcción de esta pasarela no se argumenta por razones técnicas ni de seguridad ni de accesibilidad si no por dignidad y por la ciudad".

Finalmente, el concejal del PSOE, Jaime Caballero, ha querido reprochar las palabras del PP ya que, como ha defendido, "no se obliga a nadie a cruzar por pasos inseguros" además "en ocho años el PP no hizo nada por mejorar los accesos, solo falsas promesas y nosotros, que no prometimos nada, apostamos por soluciones para poner en el centro a las personas y hemos conseguido mejoras. Hemos creado la vía ciclista y hemos mejorado el entorno y creado nuevos pasos peatonales".

"Comparen los avances de 8 años del PP con los dos años del equipo de Gobierno. Además, si el paso de la Glorieta no les parece seguro para escolares, recuerdo que por el paso inferior o pasarela del Berceo el colegio está a 900 metros, diez minutos caminando, tan solo 200 metros más que por la Glorieta", ha asegurado el concejal del PSOE.

"LA CIUDAD ES UN TODO"

El debate ha culminado con las palabras del alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, quien ha destacado que en su proyecto electoral "no hicimos un programa barrio a barrio o calle a calle porque la ciudad es un todo y hay que mejorarla de forma completa".

"Nuestro compromiso era trabajar con intensidad para mejorar la vida de la gente y quiero saber qué hizo el PP en los 8 años que estuvo en el equipo de Gobierno en este barrio. Nosotros no prometimos una pasarela pero en dos años y medio se ha mejorado, quizás de manera insuficiente, ese paso. Vamos a intentar seguir mejorando la vida de los vecinos de Los Lirios. No soy un alcalde que hace populismo de barrios".