Aprobada la licitación de vuelos a Barcelona desde Agoncillo con "billete único" para vuelos internacionales

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha aprobado la licitación de vuelos a Barcelona, desde el Aeropuerto de Agoncillo, por 2,8 millones de euros y con un contrato que incluirá un "billete único" para enlazar con vuelos internacionales.

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa en la que ha informado de los asuntos tratados en Consejo de Gobierno, ha dado a conocer la licitación de vuelos a Barcelona con la intención de que la empresa que gane el contrato ofrezca dos o tres vuelos semanales desde Agoncillo.

Se trata, ha explicado, de mejorar la conexión de La Rioja "con destinos nacionales e internacionales y reforzar el turismo".

El presupuesto estimado para la primera parte de este contrato es una inversión de 2,8 millones de euros hasta el año 2027, con una licitación que incluye un contrato con vigencia desde el 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre del año 2027.

También se prevé una posible prórroga de otros dos años más (que serían los años 2028 y 2029). Para el año 2026 está prevista una inversión de 1,3 millones de euros y para los años 27 y, en su caso, 2028 y 2029 1,4 millones de euros.

Las empresas que quieran optar a este contrato deberán presentar unas aeronaves con capacidad mínima de cien pasajeros por vuelo, pudiendo incrementarse en el caso de que hubiera un incremento de demanda.

"Una de las características más importantes que tiene esta licitación", ha dicho, "es la de facilitar la conectividad con destinos internacionales en el Aeropuerto de Barcelona".

Así, ha dicho, "se trata de fomentar el turismo" y "de fomentar la capacidad de los riojanos para salir a destinos internacionales". Por tanto, ha visto, "es muy importante garantizar que los pasajeros que salen desde el Aeropuerto de Agoncillo tienen conectividad para coger vuelos a otros destinos internacionales".

Para ello, en el contrato se valora la capacidad para "facilitar esta conectividad de Barcelona con vuelos internacionales" y establecer la posibilidad de que el pasajero que sale de La Rioja "ya lo haga con un billete único" a Barcelona y, después, al destino exterior.

También, "que se establezca una garantía de conexión por parte de la aerolínea que lo presenta, asumiendo responsabilidades en el caso de que un retraso impidiera al pasajero coger su vuelo al destino exterior".

Junto a esto, se establece un régimen de valoraciones de cuántas conexiones internacionales son capaces de ofrecer las aerolíneas desde el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo al destino internacional a través del Aeropuerto de Barcelona.

El contrato incluye la difusión de la marca turística de La Rioja a través de los diferentes soportes que presente cada una de las aerolíneas adjudicatarias, tanto físicos como digitales.

"El contrato ya se encuentra en pleno proceso de licitación y, por tanto, la apertura de ofertas se producirá en los próximos días", ha adelantado.

Con respecto al hecho de que se licitara un contrato para ofrecer desde La Rioja vuelos a Londres y quedara desierto, ha explicado que este contrato "tiene unas características esencialmente distintas" y, por tanto, el Gobierno riojano tiene "cierta confianza en que encontrará seguramente licitadores para el mismo".