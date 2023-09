Aprobada una moción para avanzar en un acuerdo con Defensa para ceder edificios de Comandancia para usos culturales

El alcalde ha anunciado que la próxima semana tendrá lugar una reunión con el Ministerio para abordar estos asuntos



LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha anunciado que la próxima semana tendrá lugar una reunión con el Ministerio para "avanzar" en la posible firma de un acuerdo con Defensa para la venta, permuta o cesión de edificios de Comandandacia para uso público, prioritariamente para la Escuela de Música, y que "jalona una zona importante para el presente, pasado y futuro" de la ciudad.

Escobar ha tomado la palabra este jueves en la sesión plenaria que el Ayuntamiento celebra este jueves y en donde se ha debatido esta moción que ha sido aprobada por los grupos.

En concreto, la moción ha sido presentada por el Grupo Mixto PR+EV y ha contado con una enmienda transaccional que ha sido también aprobada para llegar a un acuerdo que es "bueno para Logroño".

En el turno de portavoces, dentro del grupo Mixto, Amaia Castro, (Podemos IU) ha anunciado la abstención de su partido pero -como ha advertido- "no lo hacemos como signo de indiferencia sino de indignación" porque "con estos edificios se ha jugado con una de las principales preocupaciones de los logroñeses como es la vivienda. No queremos formar parte de este circo de mentiras descaradas".

Por su parte, Vox ha anunciado el voto a favor de la moción al igual que el PSOE. En su intervención, la socialista, Carmen Urquía, ha explicado que "la cultura es un eje esencial del PSOE y con la aportación de esta moción tenemos un enfoque cultural para que los edificios de la Comandancia se reconviertan en una futura escuela municipal de música".

POLICÍA LOCAL

En el pleno de este jueves, por su parte, se ha rechazado una moción presentada por el Grupo Municipal Vox en relación con la actuación de la Policía Local en ejercicio de funciones de policía judicial y otras cuestiones conexas.

La concejal de Vox, María Jiménez, había defendido esta moción destacando que Logroño se ha caracterizado siempre "por ser una ciudad tranquila y sin tasas de criminalidad alarmante" pero "vemos cómo se está aumentando la tasa de forma significativa" y por ello "las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado están en una situación límite que se traduce en inseguridad para los vecinos logroñeses".

Una propuesta que, entre otros aspectos, pretende "conseguir una mejora organizativa entre distintos cuerpos policiales".

En el turno en contra, la concejal de Podemos, Amaia Castro, ha criticado la política del "miedo y del odio" al que "nos acostumbra la extrema derecha" y ha pedido al resto de grupos que "entre todos, no permitamos magnificar la inseguridad que no corresponde con la realidad de nuestra ciudad".

También ha utilizado el turno en contra el PSOE, en este caso la concejal, María Marrodán, ha coincidido con el grupo Mixto a la hora de afirmar que esta moción "no da una respuesta a las necesidades de los logroñeses que, verdaderamente, no se corresponden con lo que Vox quiere dibujar en su moción porque Logroño es una ciudad segura".

"Las fuerzas y cuerpos de seguridad no están en situación límite, hay una óptima coordinación entre cuerpos policiales y nos permite disfrutar de niveles alto de seguridad". Por todo ello ha pedido a Vox que "sean responsables" y no "dibujen ese mapa de inseguridad".

Por su parte, el PP ha anunciado también el voto en contra de esta moción aunque ha asegurado que "hay que aumentar el número de agentes en las calles para ir a cifras sobresalientes de seguridad".

MEJORA AL ACCESO A VIVIENDAS DE ALQUILER

El pleno ha proseguido con el debate y posterior rechazo de la moción presentada por el Grupo Mixto PR+IU en relación con las políticas para la mejora al acceso y la limitación de los precios de viviendas en alquiler. La moción contaba con una enmienda del PSOE que ha sido aprobada por el IU-Podemos.

En el turno en contra, Patricia Lacarra (Vox) ha justificado su voto porque "el problema del acceso a la vivienda es la consecuencia de la insuficiente oferta de vivienda social, entre otros asuntos, o excesiva burocracia o impunidad ante la ocupación. Con estos problemas, lejos de arreglar esta situación se aprueba una Ley de Vivienda catastrófica. Hay otras formas y maneras de garantizar el acceso a la vivienda de alquiler con medidas contra la ocupación, por ejemplo, o la modificación de la Ley reguladora de bases de régimen local y no con esta moción".

También el PP ha anunciado su voto en contra. En este caso, Patricia Sáinz ha lamentado que la oposición ahora "hable de vivienda cuando en sus cuatro años de gestión no han hecho nada". "Las medidas que tomaron -ha indicado- fueron cerrar la Oficina Municipal de Vivienda, generar atascos en la gestión de las ITES y en sus ayudas, no se usa suelo para construir... no ha habido vivienda social en los últimos 4 años y ahora les entra la preocupación".

Además, desde el PP han querido trasladar un mensaje de tranquilidad porque "no vamos a perseguir a los propietarios" porque "nosotros queremos que haya vivienda en alquiler pero no en este camino que nos quieren mandar".