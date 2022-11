Aprobada la modificación del PGM en la parcela de Bosonit, sin el apoyo PP, Cs y PR+ por la tramitación

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este jueves en el pleno ordinario del mes de noviembre, ha aprobado la modificación puntual del Plan General en la calle Marqués de San Nicolas 20 -la parcela donde se prevé instalar la empresa Bosonit con un proyecto de edificio firmado por el arquitecto japonés Kengo Kuma-.

Un punto al que se ha dado salida con los votos a favor de Unidas Podemos, PSOE y de los dos concejales no adscritos, mientras que no lo han apoyado PR+, que se ha abstenido, Ciudadanos y Partido Popular, que han votado en contra. Antes se había votado, con similar resultado, si el asunto quedaba o no sobre la mesa, a petición de los 'populares'.

Al inicio del debate ha intervenido, en representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, Celia Serrado, quien ha lamentado que "el edificio previsto, enorme en altura y en volumen" pueda llegar a tapar los perfiles de las iglesias de San Bartolomé y de Palacio.

Una situación ante la que ha reclamado al Gobierno local que se tengan en cuenta algunos informes desfavorables al proyecto, porque "estamos a tiempo de evitar que se rompa la visual del Casco Antiguo, con las consecuencias que eso puede traer".

En defensa de la modificación, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha incidido en que el acuerdo llevado hoy al pleno no supone aprobar el proyecto, sino una modificación del PGM para cambiar los usos de la parcela e introducir otra serie de cambios para posibilitar "más actividad" en este solar.

Por ello, ha defendido que "se trata de un acuerdo con carga política, si queremos que la parcela siga sin usarse otros 15 años, si queremos un edificio plano o un edificio singular o si alargamos el proceso hasta que la empresa se aburra y se vaya a otro sitio", ha preguntado. "No vale ahora ponerse de perfil, hay que dar respuestas claras de lo que se quiere", ha asegurado el edil.

Caballero ha recordado que esta aprobación provisional deberá pasar ahora por el trámite de ser aprobada por la COTUR, para proceder después de nuevo a exposición pública, y volver acto seguido otra vez al pleno municipal para su aprobación definitiva.

En el turno de grupos, el regionalista Rubén Antoñanzas ha anunciado su abstención, "soprendido" por la "singular" tramitación, "por las formas en las que se ha llevado todo el tema, son ocho minutos por grupo para decidir si cambiamos el modelo del Casco Antiguo de la ciudad".

A ello ha sumado que "es un tema que se debería haber hablado con detenimiento, pero que se va a aprobar con los votos de dos tránsfugas", en referencia a los dos concejales no adscritos. Con todo, ha mostrado su "esperanza" en poder cambiar su voto cuando el acuerdo vuelva a pleno para su aprobación definitiva, tras pasar por la COTUR.

Para la portavoz de Unidas Podemos, Amaia Castro, "se están olvidando que este tema ya se aprobó de forma inicial en el mes de abril pasado, por unanimidad y sin que hubiera ninguna alegación", mientras que ha coincidido con Caballero en recalcar que "es la modificación del Plan General" y ha acusado a la oposición, especialmente al PP, "de querer soplar y sorber a la vez".

Por su parte, la concejala de Ciudadanos Rocío Fernández ha recordado las "dudas" que ya planteó la formación en el pasado mes de abril, "porque nos parece un proyecto empresarial muy interesante, pero enmarcado en un edificio que cuesta encajar, porque rompe la fisonomía del Casco Antiguo" y ha aprovechado para citar informes "desfavorables" al respecto, que hablan de un edificio con altura equivalente a nueve plantas o con materiales distintos a los del resto de la zona.

Para el portavoz del PP, Conrado Escobar, "estamos ante una oportunidad de las más interesantes para el futuro del Casco Antiguo y para Logroño", pero ha acusado al Gobierno local de "haber conducido a la empresa a un laberinto administrativo y al Ayuntamiento a una tensión sin precedentes en lo técnico", que ha contrapuesto al Hotel FyG, al Colegio de Aparejadores o al edificio del Revellín, "todos con el sello del PP".

"Apostar por el Casco Antiguo exige un esfuerzo compartido, que ustedes han eludido, porque han elegido llevar adelante un procedimiento por la puerta de atrás, han empezado la tramitación administrativa por el tejado. No decimos que no al proyecto, sino que hagan bien las cosas, queremos votar a favor en la aprobación definitiva", ha argumentado Escobar.

Para concluir el debate en este punto, el alcalde de Logroño Pablo Hermoso de Mendoza, ha apuntado que "han sido dos años de intenso trabajo en un solar que llevaba 15 años criando malvas, y para el que se ha creado una oportunidad para transformar el Casco Antiguo, a través de Bosonit, que se ha comprometido a una gran inversión y a crear y mantener empleos".

Y, por ello, ha señalado que "es un tema de voluntad política, si se apoya o si, con la abstención o el voto en contra, se retratan poniendo dificultades a ese desarrollo, la oportunidad es aquí y ahora". Con todo, ha incidido en que "no estamos ahora en el momento de aprobar el proyecto, para el que confío en la sensibilidad y prudencia de Kengo Kuma, sino en el de hacer que el PGM pueda salid de las actuales restricciones".

"Están intentanto torpedear el proceso para un asunto que yo creo que es de interés general. No hay muchas oportunidades así. Hay que hacer una valoración política de si merece o no la pena, creo que sí. Trabajo para que las cosas salgan, ustedes siembran dudas e inquietudes", ha concluido.