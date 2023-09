Aprobada una modificación presupuestaria para obras de la cafetería de autobuses a pesar de la negativa del PSOE y PR+

Ambas formaciones critican que "eliminen 120.000 euros para la electrificación de Las Cañas" para realizar estas obras



LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado por mayoría un expediente de modificación presupuestaria por más de 270.000 euros para, entre otros asuntos, realizar las obras de acondicionamiento de la cafetería de la planta baja de la nueva estación de autobuses por 120.000 euros a pesar de la oposición del PSOE y PR+ que lamentan que "cogen ese dinero de una obra muy importante como es la electrificación de Las Cañas".

En concreto, en el expediente se recogen también determinados gastos para el funcionamiento diario del Ayuntamiento en unidades administrativas y para la reparación de determinados edificios municipales así como para la reparación de vehículos en salvamento e incendios o gastos para el suministro en el cementerio, entre otros.

El concejal del PP, Francisco Iglesias, ha explicado esta modificación presupuestaria que, como ha indicado, "está supervisada por la administración general".

En el turno en contra, el portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, ha asegurado "estar de acuerdo" con estas incorporaciones detalladas aunque ha pedido al Ayuntamiento saber de dónde sale ese dinero para la cafetería a la vez que ha lamentado que eliminen 120.000 euros para "una obra necesaria como es que, por fin, Las Cañas pueda electrificarse y pueda ser respuesta a las empresas riojanas que querrían instalarse en Las Cañas pero no pueden hacerlo".

Es un "sin sentido quitar 120.000 euros. Nos debe explicar porqué quitan ese dinero".

Por su parte, Esmeralda Campos (PSOE) también ha lamentado que el PP no informe de dónde sale ese dinero y critica las prioridades del PP porque "retrasa la electrificación de Las Cañas y se pone en riesgo el centro de emprendimiento digital. ¿Es tan costoso poner una cafetería en condiciones?".

Ante las criticas de ambas formaciones, el concejal del PP, Francisco Iglesias, ha tomado la palabra para recordar al PSOE que "en su mandato", fueron ellos quienes "mandaron hacer este proyecto de esta cafetería y fue mal presupuestado".

Además al PR+ le ha indicado que "estas decisiones vienen tomadas por la intervención de los técnicos quienes nos dicen que aún detrayendo esos 120.000 euros no se pone en peligro absolutamente ni un tipo de obras que se vaya a hacer, ni de financiación, ni ninguna otra modificación".

Así, ha finalizado, "no hemos dicho que no vayamos a hacer la electrificación de Las Cañas. La demagogia no sirve".