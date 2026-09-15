Aprobados 4,78 millones para la construcción del nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria de Nalda

Archivo - Mochilas colgadas en un aula de Infantil. - MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Educación y Empleo, la inversión de 4.879.009,23 euros destinada al contrato de obras para la construcción de un nuevo centro público de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en Nalda, perteneciente al Centro Rural Agrupado (CRA) Moncalvillo.

El nuevo edificio dará respuesta al incremento del número de alumnos registrado en los últimos años, además de que dotará a la localidad de un nuevo centro educativo adaptado a las necesidades actuales. La previsión es que los trabajos de ejecución comiencen el próximo año 2027 y se prolonguen durante 18 meses.

La licitación de las obras de construcción del nuevo colegio obedece a la necesidad de sustituir las actuales instalaciones del centro, debido a su antigüedad, así como al constante incremento de la demanda de escolarización en los últimos años, por lo que son necesarios más espacios para albergar adecuadamente al alumnado y ofrecer un servicio educativo de calidad adaptado a los requerimientos pedagógicos actuales, según ha informado el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez.

NUEVO EDIFICIO MODERNO, LUMINOSO Y CON AMPLIOS ESPACIOS

El nuevo colegio, que se construirá en el mismo emplazamiento que el actual, constará de planta baja (usos comunes), planta semisótano (Educación Infantil) y dos plantas superiores (Educación Primaria). Se trata de un nuevo edificio moderno, luminoso y con amplios espacios diferenciados para cada etapa. El acceso principal se ubicará en la plaza de la Tela y contará con un segundo acceso secundario, abierto hacia la calle Piscinas. La presencia del polideportivo municipal a escasos metros permitirá su utilización por parte del alumnado para las actividades de Educación Física.

En la planta baja se localizarán los espacios destinados a despachos y administración, además de una sala polivalente y comedor, ambos separados por un tabique móvil que permitirá unificarlos en situaciones especiales. La planta primera y segunda presentarán una distribución muy similar, con aulas de Educación Primaria, sala de profesores, sala de reuniones y un aula destinada a apoyos en la primera planta. En la segunda se ubicarán otras dos aulas de Primaria, un gran espacio destinado a biblioteca/sala de informática y una sala de desdobles.

En la planta semisótano, con vistas y salida directa al patio de Infantil, se dispondrán dos aulas de Infantil, divididas con un tabique móvil que permita su agrupación y cada una de ellas con baño propio. El patio de juegos tendrá dos niveles: en la zona superior, a cota de la planta semisótano, se ubicará el porche cubierto de los alumnos de Educación Infantil, mientras que, en la zona inferior, de mayor superficie y a cota de calle, se localizarán la pista deportiva y el porche abierto del alumnado de Primaria. Entre los dos niveles se proyectarán un graderío y una conexión peatonal adaptada y, sobre la cubierta del porche de Primaria, el equipamiento de los juegos de Infantil.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CLIMATIZACIÓN ADAPTADA A LAS NECESIDADES

El nuevo centro educativo de Nalda incorpora criterios de diseño bioclimático, logrando una calificación energética A, combinando estrategias pasivas y sistemas de alta eficiencia. Utiliza equipos de aerotermia para la generación térmica de calor y frío, con suelo radiante-refrescante como elemento terminal para la calefacción y refrigeración de las estancias.

Dispone de ventilación con recuperación de calor para mejorar la calidad del aire y reducir el consumo energético. Además, se proyecta una instalación fotovoltaica de generación de energía eléctrica para autoconsumo.

Todo ello bajo un sistema inteligente de regulación y control que adapta la climatización, iluminación y ventilación a las necesidades reales del edificio. Arquitectónicamente el edifico se construye con una envolvente térmica optimizada y un control solar adecuado para mejorar el comportamiento del edificio frente al clima.

La construcción del centro, que incluye actuaciones de instalación de energías renovables, podrá ser financiado por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en ejecución del Programa Operativo FEDER de La Rioja 2021-2027. El colegio de Nalda, perteneciente al CRA Moncalvillo, acoge este curso a un total de 46 escolares y 11 docentes.