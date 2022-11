ARAG-ASAJA y AERTIC ponen en marcha un proyecto para digitalizar el sector agrario riojano

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, y de AERTIC, José Luis Pancorbo han presentado este viernes el proyecto 'RURALES, AGRARIOS, DIGITALES y SOSTENIBLES. Iniciativa RADS para la digitalización agrosostenible de La Rioja' que tiene como objetivo digitalizar las explotaciones agrarias y ganaderas riojanas.

Además de estas entidades y dado que "toda colaboración es bienvenida para lograr este fin", ha manifestado Eduardo Pérez, participarán también en el proyecto Caja Rural de Navarra, la Consejería de Agricultura, los tres grupos de acción local (CEIP Rural, ADRA y Rioja Suroriental), la Federación Riojana de Municipios y los ayuntamientos de Santa Engracia de Jubera, Tricio, Casalarreina y Aldeanueva de Ebro.

"Este proyecto es el primer paso para materializar el convenio que hemos suscrito recientemente ARAG-ASAJA y AERTIC para abordar la digitalización de nuestro sector que es una tarea ambiciosa y necesaria", ha señalado el presidente de ARAG-ASAJA.

Por su parte, el presidente de AERTIC ha expresado "desde las empresas TIC de La Rioja hace tiempo que estamos desarrollando tecnologías propias y de alta tecnificación vinculadas al sector agrario y ganadero y alguna de ellas son ya una referencia nacional e internacional en este campo y en otras tecnologías aplicadas como la recogida y análisis de datos, la drónica, la sensórica o la analítica de imágenes".

El proyecto, que se enmarca en las iniciativas emblemáticas del Gobierno de La Rioja, tiene un carácter piloto en cuanto que se centrará en un primer momento, en los cultivos de viñedo, cereal, cultivos anuales extensivos (patata, remolacha, zanahoria, guisante, alubia, cereal, oleaginosas y proteaginosas) y vacuno extensivo y en los municipios de Tricio, Aldeanueva de Ebro, Casalarreina y en los municipios de la sierra de Cameros; Santa Engracia de Jubera, Soto en Cameros, Laguna en Cameros, Villoslada en Cameros, Viniegra de Abajo, Ortigosa en Cameros y Torrecilla en Cameros.

Los resultados y la metodología de este primer proyecto se podrán extrapolar y replicar en el resto de cultivos y de zonas del sector agrario y ganadero riojano. El proyecto consta de tres fases que se desarrollarán desde ahora hasta el mes de junio de 2023.

CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN (NOVIEMBRE-ENERO).

El objetivo de esta fase es poner en común ambos sectores, las necesidades de uno y las aportaciones del otro, empezando por 'conocer el terreno', su dimensión, sus características y a partir de ahí, identificar las acciones necesarias para acometer la transformación del campo y de las personas que lo forman.

Para ello se realizarán dos estudios: diagnóstico del grado de digitalización de los sectores agrario y ganadero riojanos con el fin de conocer las características de cada sector y subsector; zona y tipo de explotación. El objetivo es definir con precisión las herramientas que irán acompañando al sector agrario en su digitalización.

Y, en segundo lugar, informe sobre los servicios prestados por las empresas TIC de La Rioja para los profesionales y empresas agrarias así como qué transferencia tecnológica podría ser incorporada y aplicada por las empresas TIC.

Para realizar esta primera fase se llevarán a cabo las siguientes acciones: Estudio Exploratorio (Sector Agro) Preparación del estudio de campo; Encuestas Sector TIC (102 encuestas); Encuestas Sector Agro (210 encuestas); Benchmarking (de casos de otras regiones sobre buenas prácticas y tecnologías aplicadas a los diferentes sectores); Entrevistas en Profundidad (con profesionales del sector agrario que ya están aplicando tecnologías en sus cultivos y con profesionales TIC que han desarrollado tecnologías aplicadas al sector); y Plan de Acción con la secuencia de actividades necesarias para llevar a cabo el Plan de Digitalización que empieza con este proyecto y continuará con otros en el futuro.

En segundo lugar, Capacitación y formación específica en tecnologías avanzadas para los procesos agrarios y de gestión de las explotaciones a través de jornadas demostrativas de proyectos ya realizados y benchmarking.

También, jornadas con las empresas tecnológicas participantes del grupo de trabajo de Agrotecnologías de AERTIC, donde los profesionales del sector agropecuario puedan exponer sus necesidades y las tecnológicas aportarles soluciones. Y asesoramiento sobre las principales líneas de subvenciones regionales dedicadas a promover la digitalización, a las que puedan acceder las empresas del sector agropecuario.

En tercer término, Acción 'TIC Truck' para difundir las habilidades tecnológicas entre el sector a través de un vehículo itinerante que recorrerá los diferentes municipios de La Rioja entre los meses de febrero y mayo y será comandado por técnicos de ARAG-ASAJA, debidamente formados que mostrarán cuáles son las herramientas digitales de mayor interés para cada caso.

El vehículo estará equipado con los equipos tecnológicos necesarios, realizará rutas por todo el territorio e impartirá formación tecnológica 'a medida' para los diferentes niveles de tecnologización existentes en el sector.

EL PRIMER PROYECTO LIDERADO POR LOS SECTORES AGRARIO Y DIGITAL.

Este proyecto, que es el primero que se desarrolla a nivel nacional de la mano de los dos sectores principales afectados, el agrario y el tecnológico parte de las siguientes dificultades existentes en materia de digitalización del sector agrario:

Necesaria conectividad en el entorno rural. Aunque La Rioja se encuentra en una buena posición en materia de conectividad, sigue habiendo un importante porcentaje de población que vive en pequeños municipios de menos de 500 habitantes o zonas de montaña en los que no existe buena cobertura y donde las principales compañías telefónicas no tienen en previsión ofrecer sus servicios en los próximos años porque su inversión no es rentable.

La brecha digital. No solo estamos hablando de un problema de infraestructuras, sino también de falta de formación digital para los productores primarios y habitantes del medio rural que les ayuden a adquirir las habilidades necesarias para incorporar la tecnología a la cotidianidad de sus labores.

La falta de relevo generacional con un sector agrario cada vez más envejecido para afrontar los retos de la digitalización. En La Rioja, según los datos del registro de explotaciones agrarias de La Rioja en los que consta la fecha de nacimiento, hay 7.821 agricultores y ganaderos entre los cuales, más del 70% supera los 50 años.

El elevado coste que tiene la tecnología digital para los agricultores y ganaderos y la falta de convencimiento del sector sobre la rentabilidad que aportan estas inversiones para su día a día.