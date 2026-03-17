ARAG-ASAJA aplaude la puesta en marcha de préstamos bonificados para el sector agrario solicitada al Gobierno

Archivo - Un viñedo de Rioja - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA valora muy positivamente la decisión del Gobierno de La Rioja "de poner en marcha una línea de préstamos bonificados destinada al sector agrario, una medida que ha sido solicitada insistentemente por la propia organización con el objetivo de mejorar el acceso a la financiación de agricultores y ganaderos".

Esta medida se destinará para bonificar los intereses de los préstamos suscritos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026.

La organización agraria considera que esta iniciativa supone "un paso importante para aliviar la situación económica de muchas explotaciones, especialmente en un contexto marcado por el incremento de los costes de producción, la incertidumbre en los mercados y las dificultades derivadas de factores climáticos adversos".

La bonificación "favorecerá la liquidez de agricultores y ganaderos con el objetivo de que el sector cuente con los recursos necesarios para la viabilidad y continuidad de sus explotaciones, tal y como viene demandando ARAG-ASAJA".

Se trata de una de las propuestas que la organización agraria presentó a los grupos parlamentarios riojanos para su inclusión en los Presupuestos Generales de La Rioja para 2026 y que ahora va a implementar el Gobierno de La Rioja.

ARAG-ASAJA ha reiterado "su disposición a colaborar con el Gobierno de La Rioja en el desarrollo y mejora de este tipo de iniciativas, con el objetivo común de fortalecer el sector agrario y asegurar su futuro".