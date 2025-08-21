ARAG-ASAJA destaca "el papel clave" de agricultores y ganaderos en la lucha contra los incendios

Demanda un "cambio" en las políticas forestales

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ante la alarmante situación provocada por los incendios forestales en gran parte de España, ARAG-ASAJA resalta "la labor fundamental de los profesionales del sector agrario, ganadero, cinegético y silvícola como aliados en la prevención y extinción de los incendios". La organización quiere subrayar "la importancia de una colaboración conjunta con las administraciones".

Durante décadas, reflexionan en una nota de prensa, "las administraciones han dejado de lado a los agricultores y ganaderos, tratándolos como extraños en la prevención y gestión de los incendios".

Sin embargo, "su labor es esencial: en las explotaciones ganaderas y cinegéticas, el pastoreo mantiene los pastos cortos y reduce la carga de material combustible; en el campo, las tareas de labranza, limpieza de olivares y creación de cortafuegos en los rastrojos tras las siegas contribuyen de forma directa a frenar el fuego".

De hecho "está demostrado que unos olivares limpios y cuidados en zonas de sierra actúan como auténticas barreras agrícolas que pueden detener la propagación de las llamas. Solo hace falta voluntad política para que su papel sea reconocido y potenciado como primera línea de defensa frente a los incendios".

ARAG-ASAJA critica que la obligación de la Política Agraria Común (PAC) de dejar cubiertas vegetales en el terreno en algunos lugares de la geografía española "es un disparate que pone en riesgo los cultivos, especialmente en zonas de alto peligro de incendios, dado que no tiene en cuenta las distintas realidades del sector agrario en el territorio nacional".

La organización exige al Ministerio de Agricultura que "abra los ojos" y adapte esta normativa "de manera inmediata, considerando a quienes conocen el sector y sus particularidades". Del mismo modo, ARAG-ASAJA subraya que los titulares de explotaciones forestales y cinegéticas "contribuyen a la prevención con la limpieza de los montes, la eliminación de materia vegetal y podas, a pesar de la irracional burocracia y la lentitud en la concesión de permisos".

NUEVAS POLÍTICAS FORESTALES

La organización demanda "una nueva política forestal" por parte de las administraciones, ya que la actual, marcada por un "ecologismo trasnochado", ha impuesto trabas a las actividades tradicionales en el medio rural. La organización señala el "clamoroso abandono" de fincas públicas y montes, la falta de limpieza de vías, caminos y cunetas, y la inadecuada planificación de los planes de prevención.

El continuo intervencionismo y las "absurdas limitaciones" a la actividad de agricultores y ganaderos "están llevando a muchos a plantearse el abandono de sus fincas, lo que paradójicamente convierte el monte en un lugar con muchos más riesgos de incendios".

ARAG-ASAJA insiste en que las actividades tradicionales son las que han mantenido el medio. La asociación concluye que estas posturas extremas conducen al "mayor deterioro posible del medio natural".

Por lo tanto, ARAG-ASAJA solicita a las autoridades "que sitúen a los titulares de explotaciones ganaderas, cinegéticas, forestales y agrícolas como el eje central de las políticas forestales".

La organización profesional agraria subraya "la necesidad de iniciar sin demora un replanteamiento profundo de las estrategias de prevención y gestión, ya que las actuales, parecen priorizar intereses políticos anclados en sus parcelas de poder frente al sufrimiento humano, y han vuelto a fracasar por segunda vez en lo que va de año".