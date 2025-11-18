Arag-Asaja inicia una nueva edición de la iniciativa educativa 'El campo en la escuela' - ARAG-ASAJA

LOGROÑO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA pone en marcha a partir de este martes la iniciativa divulgativa y educativa 'El Campo en la Escuela'. Un proyecto que, con el apoyo de la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, informará y formará sobre la importancia del medio rural y la labora de los profesionales del sector agrario a estudiantes de Infantil y Primaria de más de 20 colegios riojanos durante este curso 2025-2026.

La iniciativa, a cargo de la coordinadora técnica de ARAG-ASAJA, Marina Ruiz, recorrerá diversos centros educativos desde mañana hasta el mes de junio de 2026.

A través de talleres didácticos, dinámicos y adaptados a cada edad, los niños y niñas aprenderán conceptos básicos sobre cultivos, el origen de los alimentos que consumen todos los días en casa, quiénes los producen y el esfuerzo que ponen agricultores y ganaderos en el cuidado del medio ambiente y los entornos rurales.

UN PROYECTO ILUSIONANTE QUE BUSCA SENTAR PRECEDENTE

La iniciativa 'El Campo en la Escuela' nace con el objetivo de acercar y conectar el medio urbano con el rural, focalizando ese esfuerzo en el conocimiento de los más pequeños de la casa en el cultivo y producción de alimentos.

ARAG-ASAJA inició este proyecto el pasado curso, con un número limitado de jornadas en diferentes centros educativos. El éxito y la buena acogida por parte del alumnado y el profesorado fueron tales que esta segunda edición ha multiplicado su presencia en aulas y colegios.

Para la organización profesional agraria, la educación es la mejor vía para formar adultos conscientes de la importancia que tienen los productores en una sociedad sana y saludable, así como en el respeto el medio ambiente.