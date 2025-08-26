LOGROÑO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA insta a bodegas a formalizar contratos a medio plazo con los viticultores para dar estabilidad a DOCa Rioja. Para ello reclama "contratos más estables y precios justos para los viticultores", ante una campaña "que se prevé corta y con menores rendimientos".

La organización agraria "da un paso más en sus exigencias y reclama a las bodegas la formalización de contratos con suficiente antelación, tal y como marca la legislación, y que estos contratos contemplen las relaciones comerciales con los viticultores a medio plazo, es decir, con el compromiso de compra de cosecha de 2 a 3 años".

ARAG-ASAJA considera que "la extraordinaria situación de esta campaña con una importante merma de la producción debido a diversos factores (menor fertilidad, pedriscos y afección grave de mildiu) propiciarán, aunque a costa de los viticultores, un reequilibrio de las existencias de Rioja lo que permitirá una planificación con mayores perspectivas en el tiempo".

Para la organización agraria, todos los actores de la DOCA Rioja "han trabajado por recuperar el equilibrio, siendo los viticultores los que más perjudicados y los que más han perdido durante las pasadas campañas".

ARAG-ASAJA considera que "es ahora es el momento de dirigir los esfuerzos para recuperar y garantizar la rentabilidad en Rioja y que vuelva a ser rentable ser viticultor". Y para ello, "es imperativo mejorar los contratos en tiempo y en forma; y, sobre todo, en precio".

Por ello, el sindicato solicita el compromiso de las bodegas "en mejorar las condiciones del primer eslabón de la cadena de la DOCA, los viticultores, que se han dejado la piel para garantizar la calidad de la cosecha pese a las complicaciones de una campaña difícil y con costes de producción que no han dejado de subir".