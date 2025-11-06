ARAG-ASAJA lleva las ventajas de la IA para el sector agrario y la divulgación escolar a Expo Sagris 2025

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA participa en EXPO SAGRIS, la feria del Campo, la Agricultura y Ganadería que se celebra desde hoy y hasta el sábado en IFEMA de Madrid.

La feria trata de conectar el medio rural con el urbano mediante un espacio abierto a profesionales del sector y al público en general donde se cruzan las nuevas tecnologías, sostenibilidad, innovación y naturaleza.

ARAG-ASAJA es la única organización profesional agraria riojana que participa en EXPO SAGRIS. Su objetivo es trasladar algunos de sus proyectos y mostrar el trabajo realizado para apoyar a agricultores y ganaderos en la rentabilidad de sus explotaciones.

En este sentido, la organización realizará la divulgación de los mismos en el stand del Gobierno de La Rioja junto con otras entidades y asociaciones dedicadas al desarrollo rural de la Comunidad.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA GESTIÓN AGRARIA

La primera jornada divulgativa de ARAG-ASAJA comienza a las 11.00 horas con el proyecto El Campo en la Escuela, un taller destinado a escolares de Educación Primaria que visitarán la Feria. Marina Ruiz, coordinadora de ARAG-ASAJA, explicará de dónde proceden los alimentos que consumen las familias a diario y expondrá la importancia de la labor de agricultores y ganaderos que producen de alimentos sanos y sostenibles.

Más tarde, a las 13,30 horas, se presentará el Proyecto AgriCalc. Se trata de una herramienta móvil para la gestión eficiente de coste en agricultura y ganadería de La Rioja. Desarrollada por SDI, cuenta con la colaboración de ARAG-ASAJA y AERTIC.

La presentación de la aplicación estará a cargo del presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, Carlos Pardo, director de Desarrollo de SDI y Sergio de Torre, responsable de proyecto I+D+i de AERTIC. Este proyecto ha sido posible gracias a la financiación de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha Contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja ya que se enmarca en su convocatoria anual para proyectos emblemáticos.

La sesión de la tarde estará dedicada al proyecto CERES, Inteligencia Artificial aplicada al control de enfermedades del cereal para incrementar la eficiencia y sostenibilidad en el medio rural. Una aplicación desarrollada por Spectral Geo en colaboración con Servicios Agrarios Riojanos y AERTIC, Selectis y los ayuntamientos de Tricio y Casalarreina. Este proyecto también cuenta con el apoyo y financiación de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja.

El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, abrirá el turno de intervenciones explicando en qué ha consistido el trabajo de los técnicos de Servicios Agrarios Riojanos, empresa perteneciente a la organización, en la recopilación de datos a pie de campo para el desarrollo de la 'app' para, seguidamente, dar paso a Sergio de Torre que avanzará la participación de AERTIC en el proyecto. Finalizará, Carlos Tarragona, director de Spectral Geo, que expondrá en qué consiste la herramienta.